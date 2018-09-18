Zonguldak Merkez İncivez Mahallesi Özer Paşa Caddesi'nde bulunan Zonguldak ilkokulundan çıkan yaklaşık 500 minik öğrenci tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

Okul çıkış saatlerinde cadde üzerinde meydana gelen trafik sıkışıklığı velilerin tepkisine neden oluyor. İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher, "İlköğretim okulunda okuyan çocuklar sabah içime girip öğlen eğitimden çıkıyorlar. Bu noktada baktığımızda büyük bir trafik izdiham yaşanıyor. Bu çocuklara herhangi bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Bunun çözümü bana göre milli emlak müdürlüğüne dahil olan askeriyenin bulunduğu alandan 5 metre içeri girilirse bu çözülecektir. Tabii bu da proje niteliğinde olacaktır. Çocuklara sınıfta trafik dersleri veriyoruz. Ancak çocuklar okuldan çıktıklarında kendini ana caddede buluyor. Haliyle bu da tehlike yol açıyor.Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve bizim bunları doğru yönde etmemiz lazımdır. Konu şu anda kamuoyuna yansıtmak istiyorum. Daha sonra yetkililerle görüşeceğim. Sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum. Hiçbir çocuğumuzun canım yanmasını istemiyorum.”