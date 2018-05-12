55 bin hak sahibinin mağduriyeti gideriliyor

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Taş Kömürü havzasında bulunan taşınmazlarının hak sahiplerine satışı sırasında ortaya çıkan ecri misil bedellerinin yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetinin giderildiğini söyledi. Çıkarılacak yasadan 55 bin hak sahibinin yararlanacağını ve 200 milyon TL’nin Zonguldak’ta kalacağını belirten Çaturoğlu şu bilgileri verdi; “Bilindiği üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonunda Taşkömürü Havzasında bulunan Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu illerinde tespit edilen 42.000 taşınmazın 62.000 hak sahibine satışının yapılabilmesi için 3303 sayılı Havza-i Fahmiye Kanunun ek 1’inci maddesinde 2015 yılında değişiklik yapılmış ve çalışmalara başlanmıştı. Ancak yapılan bu çalışmalar neticesinde geriye doğru son beş yılı kapsamak üzere yüksek ecri misil bedelleri ortaya çıkmış ve bu durum vatandaşlarımız arasında büyük bir sıkıntıya yol açmıştı. İl Başkanımız Zeki Tosun ve Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Çağlayan bu durumun ilimiz ve vatandaşlarımız açısından büyük mağduriyetler oluşturduğunu, bu mağduriyetlerin giderilmesi ve sorunun acilen çözülmesi gerektiğini tarafımıza ilettiler.

Bizde bunun üzerine konuyu Milli Emlak Genel Müdürüne taşıdık. Genel Müdür Tufan Büyükuzun hemen bir rapor hazırlatarak bunu Maliye Bakanımıza gönderdi. Akabinde Milli Emlak Genel Müdürü ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ile müteaddit defalar konu üzerine görüşmelerimiz oldu. Nihayet 10 Mayıs Perşembe akşamı çözüm metodu üzerinde uzlaştık ve Sayın Bakanımız, Milli Emlak Genel Müdürüne konunun çözülmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine talep ettiğimiz düzenleme, 11 Mayıs Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun Teklifinde yerini almıştır. Teklifin 11’inci maddesi olarak 3303 sayılı Kanunun ek 1’nci maddesinde yapılan yeni bir düzenleme ile; “taşkömürü havzasında bulunan taşınmazların zilyedi, kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olan hak sahiplerine satışında, hak sahibi vatandaşlarımızdan kullandıkları taşınmazlara ilişkin olarak ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde tahsil edilen ecrimisil bedellerinin de satış bedelinden mahsup edilmesi” sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Şimdi bu Kanun Teklifi 14 Mayıs Pazartesi günü üyesi bulunduğum TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, ardından da 15 Mayıs Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşacaktır. Kanun yürürlüğe girdiğinde sadece Zonguldak İlimizden yaklaşık 55 bin hak sahibi bu düzenlemeden yararlanacak ve yaklaşık 200 milyon TL Zonguldak’lıların cebinde kalacaktır. Düzenleme şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İlimiz için son derece önemli olan bu düzenlemenin yapılmasına katkıda bulunan Meclis Grup Başkanvekilimiz Sn.Mustafa Elitaş’a, Maliye Bakanımız Sn.Naci Ağbal’a ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’a ve emeği geçen herkese Zonguldak halkımız adına teşekkür ediyoruz. İnşallah Kanun çıktıktan sonra Zonguldak’ta basın toplantısı yaparak geniş bir açıklama yapacağız.”