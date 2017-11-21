570 yıllık Fetih Çınarları betonlaşmadan kurtarılıyor

İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesinin ardından Fatih sultan Mehmet’in talimatı ile Kdz. Ereğli ilçesine dikilen 8 çınar ağacından ikisinin gördüğü zararın ortadan kaldırılması için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Etrafındaki betonlaşmadan dolayı büyük zarar gören ve kurumak üzere olan çınarları kurtarmak için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal tarafından yeşillendirme çalışması yapılıyor. 2012 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca anıt ağaç olarak tescillenen Çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyip gazetecilere bilgi veren Başkan Uysal, alana ‘Millet Parkı’ adını vereceklerini söyledi.

Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada “Millet Parkı dediğimiz bu alanda ki çalışmaların tamamı aslında iki tane yaklaşık 500 yıllık Osmanlı tarihinden 1453 İstanbul’un fethi zamanında dikilen Çınar ağaçlarını korumak ve bunu da koruma altına almak için buradaki yeşil alanı arttırmak içindir. Buradaki betonlaşmanın da önüne geçeceğiz. İki tane Çınar ağacımız buraya hayat verecek. Betonlaşmadan dolayı zarar gördüler. Hem ağaçların koruyacağız hem de çok güzel bir çevre düzenlemesi yapacağız burada” dedi.

Başkan Uysal yaklaşık 1 ay kadar önce başlatılan çalışmaların yakın zaman içerisinde tamamlanacağını ifade etti.