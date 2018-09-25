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60 yaşında akülü tekerlekli sandalyesi oldu

Çaycuma Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği işbirliğinde, geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle engelli kalan 60 yaşındaki Ahmet Şık’a akülü tekerlekli sandalye verildi.

Çaycuma Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği işbirliğinde, geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle engelli kalan 60 yaşındaki Ahmet Şık'a akülü tekerlekli sandalye verildi.


Çaycuma Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği işbirliğinde, engelli olan 60 yaşındaki Ahmet Şık'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle engelli olan


ve akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan 60 yaşındaki Ahmet Şık'a Çaycuma Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği tarafından belediye önünde akülü tekerlekli sandalye verildi.


Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, dernekleri ile Çaycuma Belediyesinin akülü tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ettiğini belirterek, “Bugün de Ahmet Şık ağabeyimize akülü tekerlekli sandalyesini veriyoruz. Bu tür yardımlarımız devam edecek. Onlar mutlu, biz de mutluyuz” dedi.


Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan 60 yaşındaki Ahmet Şık, Başkan Kantarcı ve Ünal'a teşekkür etti.

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