61 yaşındaki adam, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Çaycuma'da yaşayan büyükbaş hayvan besleyerek ailesini geçindirmeye çalışan 61 yaşındaki Cafer Topçu, yolda bulduğu bir aylık kazancından fazla parayı belediyeye teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle'de oturan 61 yaşındaki Cafer Topçu, şehir merkezinde dolaştığı sırada, yola üzerinde bir miktar para buldu. Düşük emekli maaşıyla ailesini geçindiremediği için büyükbaş hayvan besleyip süt satarak bütçesine katkı yapmaya çalışan Topçu, yolda bulduğu bir aylık kazancından fazla parayı, Çaycuma Belediyesi görevlilerine teslim etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın belediyeye gelerek paranın kendisine ait olduğunu söyledi. Talihli kadın, “Belediyeden yapılan anonsu duyunca çantamı yokladım. Ancak o zaman paramı düşürdüğümü anladım” dedi. Çaycuma Belediyesi görevlileri tarafından tutanak karşılığında parasını teslim alan kadın, duyarlı davranışından dolayı, Cafer Topçu'ya bir miktar para bağışladı.

“Benden misliyle çıkar”

Emekli olduğunu, geçinebilmek için inek beslediğini, elde ettiği sütü satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Cafer Topçu, “Evim, camiye yakın. Caminin önünden geçerken yerde parça parça halinde bir miktar paraya denk geldim. Saydığımda süt satarak kazandığımdan epey fazla bir miktardaydı. Hemen belediyeye gelerek görevlilere teslim ettim. Sahibine ulaşmasını sağlayarak insanlık görevimi yerine getirdim. Bu paraya ben kesinlikle el süremem. Çünkü bu benden misliyle çıkar” dedi.