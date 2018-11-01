6.5 yıl süren cinayet davasında sanıklara müebbet hapis

Zonguldak'ta 6.5 yıl önce emekli madencinin boş bir arazide ölü bulunmasının ardından tutuklanan 2 sanık, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 çocuk babası emekli maden işçisi Hüsnü Basatlı; kaybolduktan 3 gün sonra 10 Eylül 2012 günü boş bir arazide başına tabancayla ateş ederek öldürülmüş halde bulunmasının ardından ekipler soruşturma başlatmış, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Caner Kuzucu ile Selahattin Kuzucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu hakim karşısına çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan ve yargılandıkları mahkemede 6.5 yıl sonra tutuklanan sanıklar hakkında karar çıktı.

Sanıklar, emekli madencinin öldürülmesi ile ilgili suçlarının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini talep ettiler. Mahkeme ise 6.5 yıl süren duruşmanın sonunda tutuklu sanıklar hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası kararı verdi. Sanıklar, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık yapma" suçundan 12'şer yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise ikişer yıl hapse mahkum edildi. Öte yandan ölü bulunan Hüsnü Basatlı'nın iddianamede şüpheliler ile birlikte daha önce altın dolandırıcılığından adli işlem gördüğü öne sürüldü.