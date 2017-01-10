67 Burda AVM yönetimi gazetecileri ağırladı

Türkiye’nin tarih, kültür ve doğası ile öne çıkan şehirlerinden Zonguldak’ın alışveriş ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, Çalışan Gazeteciler gününde Zonguldak basını mensuplarıyla bir araya geldi.

Esas 67 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, Pazarlama Yöneticisi Pelin Kilıçarslan ve AVM yönetimi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Zonguldak’ta faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliğe Esas 67 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, Pazarlama Yöneticisi Pelin Kılıçarslan ve AVM yönetimi ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Esas 67 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, “Her şart altında görevini yaparak ülkemizin ve ilimizin sorunlarını gündeme taşıyan, halkı bilgilendiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlar tüm gazetecilere görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Esas 67 Burda Pazarlama Yöneticisi Pelin Kılıçarslan AVM’nin önümüzdeki dönem kampanyaları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.