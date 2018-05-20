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20 Mayıs 2018 13:55

67 Burda AVM’de 19 Mayıs coşkusu

67 Burda AVM’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

67 Burda AVM’de 19 Mayıs coşkusu

20 Mayıs 2018 13:55


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 67 Burda AVM’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bayrama özel etkinliklerde App T-shirt ile 50 kişiye sinema bileti hediye edildi. Cep telefonlarına App T-shirt üzerindeki QR kodunu okutan 50 kişi sinema bileti kazanarak film izlemenin tadını çıkarttı. Öte yandan 19 Mayıs’a özel AVM’nin giriş katında ziyaretçilere Latin dansı gösterileri sergilendi. Hacivat Karagöz oyunuyla da minik ziyaretçiler bayram mutluluğu yaşadı.


AVM’nin bayrama özel etkinlikleri nedeniyle mutluluklarını dile getiren ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM yönetimine de teşekkür etti.




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