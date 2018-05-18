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18 Mayıs 2018 16:32

67 Burda AVM’de Esas Sosyal’in "İlk Fırsat" programı konuşuldu

Esas Sosyal tarafından hayata geçirilen "İlk Fırsat" programı Esas 67 Burda AVM’de ziyaretçilere anlatıldı.

67 Burda AVM’de Esas Sosyal’in

18 Mayıs 2018 16:32


İlk Fırsat, üniversiteden yeni mezun gençlere iş deneyimi kazandırmak ve onları iş hayatına hazırlamak üzere tasarlandı. Program, üniversiteden yeni mezun gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edilmelerinin maliyetini karşılıyor ve böylece gençler, muhasebe, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, kurumsal iletişim gibi meslek alanlarında işbaşı deneyimi kazanıyorlar.


Ek olarak, İlk Fırsat Akademi’de, 200 saatin üzerinde Dünya Ekonomik Forumu’nun önerdiği 21. yüzyıl becerileri, İngilizce dil desteği, ofis programları gibi yeni mezun bir gencin okuldan işe geçişi için özel tasarlanmış eğitimlere katılıyorlar; mentorluk programı ve teknik/mesleki seminerle gençler iş dünyasında fark oluşturmak üzere hazırlanıyorlar.


Bugüne kadar, 21 farklı STK’da çalışmak ve İlk Fırsat Programı’na katılmak için 5.500 genç başvurdu. Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir insan kaynakları seçme değerlendirme sürecinden geçen 60 genç programa kabul edildi. Katılan gençlerin yüzde 97’si 12 aylık programı tamamladı. Mezun olan katılımcıların yüzde 83’ü programı tamamladıkları ay STK ve özel şirketlerinden iş teklifi aldı; yüzde 97’si programı tamamladıktan sonraki üç ay içinde farklı sektörlerde (bilgi işlem, danışmanlık, enerji, iletişim, kültür-sanat, perakende, sivil toplum, tekstil, vergi) yeni islerine başladılar.


Esas Sosyal Program Koordinatörü Neslihan Yıldırım Meral, Esas Sosyal Kurumsal İşler Yöneticisi Pınar Özyürek, Ordu Üniversitesi 2017 İlk Fırsat Katılanı, AÇEV Mali ve İdari İşler Uzman Yardımcısı Aysel Genç, 67 Burda AVM’de gerçekleştirilen söyleşi programına katılarak AVM ziyaretçilerini "İlk Fırsat" programı hakkında bilgilendirdi.




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