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31 Mayıs 2018 14:09

67 Burda AVM’de ‘Sağlıklı Tayfa’ ve ‘Rafadan Tayfa’ya çocuklardan büyük ilgi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda çocukların severek izlediği ‘Sağlıklı Tayfa’, ‘Rafadan Tayfa’ ve sağlıklı yaşamı destekleme konulu müzikal gösterimi Esas 67 Burda Alış Veriş Merkezi bahçesinde düzenlenerek yaklaşık beş yüz çocuk büyük bir coşkuyla doyasıya eğlenerek aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiler.

67 Burda AVM’de ‘Sağlıklı Tayfa’ ve ‘Rafadan Tayfa’ya çocuklardan büyük ilgi

31 Mayıs 2018 14:09


Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte yedi maskot Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklar hem sağlıklı beslenme konusunda bilgi aldılar hem de anne ve babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. Düzenlenen müzikal gösterim öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık yaşam aracında stand kuruldu.


Standa sağlık personelleri tarafından çocuklara ve ailelerine ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgi verildi. Ayrıca çocuklara balon ve şakalar hediye edilerek el yıkama ve sağlıklı yaşam broşürleri dağıtılarak çocuklarda sağlığa yönelik bilincin artırılması sağlandı.


Çocukların aileleriyle birlikte eğlenerek büyük bir coşkuyla hoşça vakit geçirmelerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner burada yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:


“Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Obezite ile mücadele kapsamında toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki “ konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın artırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve ailelerine buradan teşekkür etmek istiyorum.^




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