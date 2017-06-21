67 Burda AVM’de yağ analizi ve diyabet riski ölçümü yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi 19-20-21 Haziran 2017 günleri Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nde tanıtım standı açtı. Standı ziyaret edenlerin yağ analizleri yapılarak diyabet riskleri ölçüldü. Vücut kompozisyonunu ölçtürmek ve dağılımları bilmek isteyenlerin analizi Biyoelektrik İmpedans Analiz sistemi ile (Bioelectrical Impedance Analysis) yapıldı. Bu yöntem ile vücuttaki yağ oranı (yağın vücut oranı yüzdesi ve yağ miktarı kg olarak), yağsız kütle ağırlığı, vücut kitle indeksi, toplam vücut sıvı oranı, bazal metabolizma hızı, impedans, yaklaşık kas kütlesi, protein miktarı, iç yağlanma oranları, hücre içi ve dışı sıvı miktarları ölçülüyor ve olması gereken uygun değerleri de belirtiliyor.

Ayrıca bu verileri toplamda alabildiği gibi 5 ayrı bölge için ayrı ayrı da (sağ bacak, sol bacak, sağ kol, sol kol, gövde) analiz ediliyor. Diyabet riski yaş, cinsiyet, ailede diyabetik birinin varlığı, tansiyon yüksekliği, obezite varlığına göre puanlanarak elde edilen skorun 5 ve üzeri olması şeklinde hesaplandı. Standa başvuranlar bu konuda bilgilendirmeler yapıldı. Riski yüksek olanlar ve ileri tetkik yaptırmak isteyenlerin doktorlarına veya sağlık hizmetinin ücretsiz olduğu Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurabilecekleri iletildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu konu ile ilgili olarak; “Aşırı yağlanma şeker, kalp hastalıkları, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi sorunlara da neden olabilir. Kişi kilolu görünümde olup kendine göre daha zayıf görünümde olan kişiden daha az yağ oranına sahip olabilir. Bazı durumlarda az yağ oranı da önemli sağlık sorunu haline gelebilir. Diyet yaparak kilo verebiliriz fakat ilk başlarda fazla yağ değil su miktarından kilo kaybediyor olabiliriz. Tüm bu nedenlerle Biyoelektrik İmpedans Analiz sistemi ile (Bioelectrical Impedance Analysis) vücut kompozisyonunuzu ölçtürmek ve dağılımlarınızı bilmek yararlı olacaktır. Bir sonraki ölçümünüzde bir önceki ölçüme göre artış ve azalış miktarlarını da test etme imkanı da olacaktır. Tanıtım standımızın açılmasında yardımlarından ötürü Esas67 Burada AVM yetkililerine teşekkür ederim. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof.Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımı sunarım. Yağ analizleri ve diyabet riskleri ölçümü yaptırmak isteyen herkesi Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezimize bekliyoruz” dedi.