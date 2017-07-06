Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:44

67 Burda, cepte uygulaması “beni okut” sloganıyla ilgi çekti

67 Burda Alışveriş merkezi süprizler ile hizmet vermeye devam ediyor.

67 Burda, cepte uygulaması “beni okut” sloganıyla ilgi çekti

06 Temmuz 2017 17:44


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen Zonguldak’a her zaman kaliteli ve nezih bir yaşam alanı sunan 67 Burda Alışveriş Merkezi ‘’Beni Okut’’ sloganı ile tüm ilgiyi üzerine çekti. 67 Burda Cepte uygulaması ile kampanyalardan, etkinliklere, mağazalardan, oyunlara kadar birçok konuda haberden eden uygulamayı ücretsiz olarak indirenler, anında sürpriz hediyelere sahip oluyor. 67 Burda Cepte Uygulamasının bilinirliğinin artırılması ve aktif kullanılması için çanta kostümlü ekip, Çaycuma, Devrek, Bartın ve Zonguldak bölgelerinde gezdirilmiştir. Çanta üzerinden bulunan kara kodu, Google Play veya Apple Store’ dan ücretsiz olarak indirip okutan kullanıcılar, anında sürpriz hediyeler kazandı.


AVM yönetimince yapılan açıklamada ise "67 Burda Alışveriş Merkezi kampanyalar ve etkinlikler ile şehre değer katmaya devam edecektir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!