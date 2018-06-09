67 Burda’dan çocuklara karne etkinliği

Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ve Esas 67 Burda AVM yönetimi tarafından 2017 -2018 eğitim öğretim yılı sona ermesi nedeniyle öğrencilere yönelik karne hediyesi olarak “Pette Yazboz” ve “tebrik kartı” etkinliği düzenlendi. AVM giriş katında düzenlenen etkinliğe ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli, “Esas 67 Burda AVM yönetimine düzenlemiş olduğu tebrik kartı etkinliği ile unutulmaya yüz tutmuş tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaşatılması ve yeni nesillere taşınmasına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımın iyi bir yaz tatili geçirmelerini eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.