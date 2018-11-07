7 ayda dünya turu

Fransa'dan bisikletle dünya turuna çıkan Fransız Fizik Tedavi Uzmanı Schaeffer Erıc (54), 7 ay sürecek turları kapsamında Alaplı ilçesine geldi.

Tur rotası kapsamında Alaplı ilçesine uğrayan Fransız bisikletli, dünya turu için 16 Temmuz 2018'de Fransa'dan bisikletle yola çıktığını anlattı. Eric, Almanya, Polonya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Schaeffer Erıc, bisiklet ile Zonguldak, Samsun üzerinden Erzurum'u ziyaret edecek. Mart ayında Hindistan'a ulaşacak olan Schaeffer Erıc, "Fransa'da Fizik Tedavi uzmanı olarak çalışıyorum. İş yerimden izin alarak 7 aylık tura çıktım. Türkiye'ye geleli bir hafta oldu. Bu güne kadar bisikletimle toplamda 4 bin 100 kilometre yol aldım. Türkler gerçekten çok misafirperverler. Günde 70-80 kilometre yol alıyorum. Türk insanı çok farklı. Hiç tanımadığı insanları gece evinde konuk ediyor, yemek veriyor. Verdiğimiz molalarda çağırarak ikramda bulunuyor. Türkiye'de kış olmasına rağmen ilgi sayesinde zorluk çekmedik" dedi.