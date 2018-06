Bu PKK ve onu destekleyen herkes net söylüyorum; insan değiller. Katiller, hastalar, hastalıklılar. Nerede terörist varsa geberteceksin. Başını ezeceksin, nefes aldırmayacaksın. Barış hikaye. Katille, namussuzla barış olmaz. Onları sadece cezalandırmak gerekir” ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, muhtarların da katıldığı bir programda devletin önemine vurgu yaptı. Devletin baş tacı olduğunu ifade eden Vali Ahmet Çınar, 7 yıl görev yaptığı bölgede terörle mücadele yıllarını da anlattı.

Çınar, terörün adeta röntgenini çektiğini de dile getirerek, PKK’ya gözdağı verdi. Çınar, “Devlet yoksa ne haysiyetiniz, ne onurunuz, ne kimliğiniz, ne kişiliğiniz, ne namusunuz var. Bütün dünyaya bakın. Özellikle İslam Alemi’ni mahvettiler. Afganistan, Yemen, Suriye, Filistin, perişan ettiler. Yollarda, denizlerde her gün on kişi, yüz kişi boğuluyor. Çoluk çocuğuyla, nenesiyle beraber. Devlet esastır. Her işi her hizmeti devlet yapar, devlet başımızın tacıdır. Biz ona mecburuz. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Devlet büyük bir saldırı altında. Ben 7 yıl çalıştım Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Orada da tatil yapacak güzel yerler vardı ama ben tam cephede en zor zaman ve yerlerde çalıştım. Bütün o terörün her şeyini, röntgenini çektim. Benim kadar bir uzman daha var mı dersiniz, hava atmak gibi olmasın benim kadar yok derim. Benim kadar çok yer ve zaman itibariyle sıkıntılı bölgelerde çalışan bir kişi daha benim meslektaşlarımda dahil yok” diye konuştu.

“Terör büyük bir baş belası”

PKK ve onu destekleyenlerin hastalıklı olduğunu ifade eden Vali Çınar, şöyle devam etti:

“Bunu şundan söylüyorum. Terör büyük bir baş belası, PKK ve onu destekleyen herkes net söylüyorum; insan değiller. Katiller, hastalar, hastalıklılar. Bu anlayışlarla Müslüman toplumunda o Kürt muhafazakar toplumu dönüştürme gayretiyle oluşturulmuş, Türkiye’yi bölmek için fitne fesadı artırmak için oluşturulmuş bir örgüt. Dolayısıyla bunlar insan değil. Bunlar katil, insanlık düşmanı, bunlar vatan düşmanı, Kürt düşmanı. Onu destekleyen herkes aynı. Katildir, vatan hainidir, şerefsizdir. Şimdi diyorlar efendim siyaset odur budur vesaire. Hepsi numara. Net söylüyorum fanatik bir durumdan dolayı söylemiyorum. Bildiğim için söylüyorum. PKK ve onu destekleyen herkes vatan hainidir, katildir. Burada hiçbir zaman barış olmayacak bu mümkün değildir. Bunu net söylüyorum. Hiçbir zaman PKK ve onu savunanlarla barış mümkün olmayacaktır. Onlarla yürürsek terör asla bitmeyecek. Onlar hastadır, hastalıklıdır, düşmandır. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi diyorlar ya oy alıyorlar diye, oy falan almıyorlar. Ben kişisel fikrimi de söylüyorum. Hiçbir zaman bunlarla barışa oturmamak gerek. Terörist, vatan hainleriyle, hukuk, siyaset, efendim usul esas olmaz. Nerede terörist varsa geberteceksin. Başını ezeceksin, nefes aldırmayacaksın. Barış hikaye. Katille, namussuzla barış olmaz. Onları sadece cezalandırmak gerekir. Net söylüyorum. Terörün beli kırıldı, sona gelindi. Oradaki vatandaş, Kürtler iyi adamlar, meydana çıkıp bayrakla yürüyüş yapan insanlar. Öyle laf olsun diye değil hakikaten teröre karşı mücadele eden, bedel ödeyen insanlar. Bir sürü aileler, insanlar. Ben çok takdir de ediyorum. Hepimizden çok vatanperver insanlar. Dolayısıyla orada şudur budur, numaradan fitne fesada sürükleyen işler yok. Geleceğimiz çok güzel olacak. Burada bunun vurgusunu yapmak istiyorum. Kim diyorsa ki PKK ve onun sempatizanları onu destekleyen her kimlerse asla insan değildir, asla barış olmaz. Eğer onlarla en ufak bir temas, barış hukuk diye yanaşırsak bu terör azacaktır. Tam terör biterken teslim olmalar başlayacakken ya Amerika oradan tanklarla, PYD falan destekleyip burayı canlı tutmaya çalışıyorlar. O da işe yaramayıp bugün biz Kandil’e kadar gitmişken bu sefer yeniden içeriden barış zeminini canlı tutmak için hainlik yapıyorlar. Hepiniz bunu net bilin. Herhangi bir şeyin tarafı değilim. Bölgede 7 sene cephede kalmış birisiyim.”

Öte yandan, Vali Çınar’ın anılarını yazdığı “Herşeyi Yazamadım”, 1990’lı yıllarda görev yaptığı Mardin Dargeçit ilçe kaymakamlığı döneminde yaşanan terör olayları, devlet yönetimi ve halkın yaşadıklarını anlatan "Kordüğüm" adlı iki kitabı bulunuyor.