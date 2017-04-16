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16 Nisan 2017 12:55

70 yaşındaki hasta oyunu ambulansta kullandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki hasta ambulansla getirildiği mahallede oyunu ambulansın içerisinde kullandı.

70 yaşındaki hasta oyunu ambulansta kullandı

16 Nisan 2017 12:55


Kdz. Ereğli ilçesi Devlet Hastanesindeki hastalar ambulans ve hizmet araçları ile oy kullanmaya götürüldü. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Müdürü Yardımcısı İbrahim Duvarcı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte evde bakım hizmeti alan ve hastanede yatan toplam 22 hastayı 11 hizmet aracı ile oy kullanacakları sandıklara taşıyacaklarını söyledi. Duvarcı, ayrıca hastanede tedavi gören ve kendi imkanları ile oy kullanabilecek durumda olan 50 hastanın da sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gittiklerini söyledi.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören 70 yaşındaki Nazmi Kılıç, sedye ile ambulansa alınarak Göktepe Mahallesi’nde kurulan 1071 numaralı sandıkta oyunu kullanmaya getirildi. Sandık görevlileri Nazmi Kılıç’ın kimlik bilgilerini kontrol ederek, oyunu bir yakınının nezaretinde ambulansın içerisinde kullandırdı. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nazmi Kılıç, kendisini oy kullandırmaya getiren görevlilere teşekkür etti. Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada, “Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Geleceğimiz şenlik ve güzel olsun. Çoluğumuza çocuğumuza güzel bir miras bırakalım. Bu benim özel görevimdi. Vatanımız için bu güne kadar yaşadım. Bundan sonrada uzatmalı da olsa yine yaşayacağım” dedi.


Kdz. Ereğli ilçesinde sağlık ekipleri kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.




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