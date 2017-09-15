700 pehlivan er meydanında

Alaplı Yağlı Pehlivan güreşlerine 700 civarında sporcunun katılacağını açıkladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bu sene 29. düzenlenecek olan Alaplı Yağlı Güreşleri 23 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. 29. Alaplı Yağlı güreşlerinde ilçe halkına güzel ve heyecan yaratan güreşler izlettirmek için hazırlıklarımız devam ettiğini 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban başta olmak üzere 40’ın üzerinde başpehlivanın Alaplı er meydanında kol bağlayacağını ifade eden

Başkan Tekin, "Bu yıl 29. düzenleyeceğimiz Alaplı Yağlı Güreşlerine 700 civarında tüm boylarda sporcu davet ettik. Bunların 40 tanesi başpehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban’ın da aralarında bulunduğu Recep Kara, Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı gibi bir çok başpehlivan Alaplı er meydanında kol bağlayacak. Güreş severlere zevkli güreş izlettirmek istiyoruz. Bunu için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımız sürüyor. 23 Eylül 2017 tarihinde tüm halkımız Alaplı er meydanına davet ediyoruz. Güreşlerimiz tüm halkımıza ücretsizdir" şeklinde konuştu.