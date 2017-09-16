72 yaşındaki kadını 80 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Hatice Karaca adlı ev hanımı telefon dolandırıcıları tarafından tuzağa düşürülerek 80 bin lira değerindeki nakit ve ziynet eşyasını kaptırdı. İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Karaca’ya telefonla ulaşan ve kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılar kocasının karakolda olduğunu, evde bulunan nakit ve altınları hazırlayarak kapıya gelecek olan kişiye teslim etmelerini istedi. Kocasının tansiyon hastası olduğunu söyleyen ve karakolda eşine kötü davranmalarından korktuğu için evde bulunan para ve altınları kapıya gelen kişiye teslim ettiğini belirten 72 yaşındaki Hatice Karaca, “Pazardan evime geldiğim zaman evin telefonu çaldı, açtım. Bana eşim olan Şaban Karaca nerede olduğunu söylediler. Bende kendisinin köyde olduğunu söyledim. ‘Biz Şaban Beyi bir suçtan dolayı karakola getirdik. Şu an burada, sorgu altında. Evde para ve altın ne varsa topla bir torba içinde evinin kapısına getir. Oradan arkadaş sizden torbayı teslim alacak’ dediler. Yaklaşık beni üç saat telefonda oyaladılar. Kapıya genç bir delikanlı geldi ve elimden içinde para ve ziynet eşyaları olan torbayı alıp gitti. Torbaya evde bulunan 30 bin lira nakit para, bir tane beşi bir yerde, 9 tane Reşat altın, iki adet zincir, kızımın yüzüğü, küpeler olmak üzere evde ne var ne yok torbaya doldurarak kapıya gelen kişiye teslim ettim. Yaklaşık 50 bin liralık altınlarımı ve 30 bin lira nakit paramı alanlar Şaban Karaca’yı eve getireceğiz, beraber çay içeceğiz diyerek telefonu kapattılar. Dolandırıldığımı anladım ama iş işten geçmişti. Ben o birikimlerimi bu yaşta pazarlarda domates, biber satarak temin etmiştim” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin dolandırıldığını köydeyken öğrendiğini ifade eden Şaban Karaca, “Karakola şikayet için gittiğimizde polisler ‘sizi dolandırmışlar, emniyetten sürekli cep telefonlarına kısa mesajlar atılıyor telefonda sizi arayanlara itibar etmeyiniz diyerek ama maalesef yine telefon dolandırıcıları yapacaklarını yapmışlar ve sizi dolandırmışlar’ dediler” diye konuştu.