800 üye yüzde 50 indirimle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Başkan Gelgeç, “Ereğli Anadolu Hastanesiyle yaptığımız anlaşma kapsamında Alaplı Esnaf Sanatkarlar Odası mensup 800 üyemiz hastane hizmetlerinden yüzde 50 oranında indirimden yararlanabilecekler” şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşmanın detaylarından bahseden Gelgeç, “Bana göre anlaşmanın en hoş bölümü üyelerimizin birinci dereceden yakınlarının da bu indirimden yararlanabilecek olmasıdır. İmzalanan yeni protokol ile üyelerimize; maddi değeri yüksek olan laboratuar tetkikleri ve tahlilleri, radyoloji tetkikleri (Ultrason, MR, Tomografi, Röntgen, Kemik dansitometri ölçümü), poliklinikten hastaneye yatışlarda ameliyat ve doğumlarda paket fiyat üzerinden indirim sağlanacaktır. Yakın mesafe ambulans hizmetlerinden (Alaplı ve Ereğli merkez)herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri bu indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için özel hastane tarafından hazırlanacak sağlık kartları da Aralık ayı içinde üyelerimize teslim edilecektir. Ayrıca, yine imzalanan bu protokol kapsamında odamız üyelerine mahsus kadın ve erkek genel Check Up paketleri oluşturulacak ve üye esnaflarımıza en kısa zamanda duyurulacaktır” ifadelerine yer verdi.