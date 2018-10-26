81 yaşındaki kayıp adam her yerde aranıyor

Zonguldak'ta ailesinin jandarmaya kayıp olarak bildirdiği 81 yaşındaki adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Terzioğlu, dün kayboldu. Yaşlı adamın ailesi Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler durumu AFAD ekiplerine de haber verdi. Dün yapılan aramalarda sonuç alınamaması üzerine ekiplerin aramaları bugün de sürdürecek. Öte yandan jandarma ekipleri ve köylülerin de katılımı ile yaşlı adamın daha önceden çobanlık yaptığı bölgelerde arama yapılacak.

Öte yandan yaşlı adamı görenlerin 112, 122 veya 156 numaraları aramaları isteniyor.