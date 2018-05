83 köye 83 çocuk parkı yapılacak

Park yapılan köy sayısı 28 oldu.

Çaycuma Belediye Meclisi’nin 2016 yılının Aralık ayı meclis toplantısında aldığı karar uyarınca, ilçenin tüm köylerine çocuk parkı yapılıyor. Şu ana kadar 28 köyde yapımı devam eden parklar için, kalan 55 köyde yer tespit çalışmaları devam ediyor. Hava koşullarının düzelmesiyle montajına başlanan çocuk parkları Çaycuma Belediyesinin hibe yoluyla bünyesine kattığı ÇAYBEL şirketi tarafından üretiliyor. Montajı yapılan parklarda salıncak, kaydırak, tahterevalli, kule oyun grupları bulunuyor. Çalışmada özellikle yer tespit çalışmalarına fırsat buldukça Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da katılıyor. Bu kapsamda Temenler köyüne giden Kantarcı, Muhtar Yaşar Canbaz ve köy halkıyla birlikte incelemelerde bulundu.

Muhtar Yaşar Canbaz, 80 hane 276 nüfusa sahip olduğunu söylediği köyüne ilk kez bir çocuk oyun parkı kurulacağını belirterek, “Daha önceden çocuk oyun parkımız yoktu. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, köyümüze kadar gelerek incelemelerde bulundu. Çocuk oyun parkının kurulacağı yer belirlendi. Malzemeler de geldi. En kısa sürede kurulacak. Belediye başkanımız köyümüze çok iyi bir hizmet vermiş oldu, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kantarcı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımızın belediyemizden haklı olarak talepleri oluyor. Biz mücavir alanımız dışında olmasına karşın, köylerimize de elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Her köyden farklı talep gelince, köyler arasında hakkaniyeti sağlamak için bir anket yaptık. Ağırlıklı talep çocuk parkı şeklinde olunca, her köye bir tane yapma kararı aldık. Belediye Meclisimiz bu doğrultuda karar aldı. Ancak bu kez de, köylerde çocuk parkı yapmak için uygun yer bulmakta zorlandık. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaparak okul bahçelerinde uygun yerlere yapmayı kararlaştırdık. Süreç o açıdan biraz uzadı.83 köyümüz var tamamına çocuk parkı yapıyoruz. Köylerde mevcut olanların bakımını, onarımını yaparak hizmete sunuyoruz. Oyun gruplarının imalatlarını ÇAYBEL yapıyor. Belediye şirketimiz böylece tüm ilçeye hizmet veren bir kurum haline dönüşüyor. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için. Onlar ne kadar sağlıklı ortamlarda büyür, çocukluk duygularını tatmin ederse, ileride, vatana, memlekete o kadar yararlı, kişiliği oturmuş birer birey olurlar. Ben tüm ilçemize hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen tüm personelimize, müdüründen tezgah başındaki ustasına kadar tüm ÇAYBEL çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.