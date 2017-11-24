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24 Kasım 2017 14:04

9 yaşındaki Bayram, 50 bin lira bulunamazsa duyamayacak

Zonguldak’ta kendisinden bir dakika önce doğan ikizi ile birlikte yaşama tutunan 9 yaşındaki Bayram; ameliyatı için istenilen 50 bin lira bulunamazsa duyamayacak.

9 yaşındaki Bayram, 50 bin lira bulunamazsa duyamayacak

24 Kasım 2017 14:04


Beycuma beldesi Çamlık Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Hülya Alan, eşinden ayrılmasının ardından iki çocuğuyla geçim mücadelesi veriyor. Bir dakika arayla ikiz çocukları Bahar ve Bayram’ı dünyaya getiren Hülya Alan, oğlunun duymadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.


Oğlunun doğum sırasında duyma problemiyle hayata geldiğini anlatan Hülya Alan, ameliyatı için 50 bin lira istendiğini söyledi. Devlet yetkililerine seslenen gözü yaşlı anne, uzanacak yardım elini bekliyor. Oğlunun ameliyatla duyabileceğinin söylenmesi üzerine hastane hastane dolaşan Hülya Alan, 800 ila bin lira arasında aldığı bakım parasıyla çocuklarının geçimini sağlıyor.


Ameliyat için istenilen 50 bin lirayı karşılayamadıkları için tedavi sürecinin de kısaldığını anlatan anne Hülya Alan, “Ameliyat için benden 50 bin lira para istediler. Ama benim gücüm yetmedi. Aldığım bakım parası ile çocuklarımın geçimini sağlıyorum. Eşim ile ayrıldık. Oğlumun konuşmasını istiyorum. Bayram’ın duymadığını 3 yaşında anladım. Ameliyat yaptırdım, kulaklarına tüp taktırdım. Duyar diye umut ettim ama duymadı. Hastaneye götürdüm. Cihaz önerdiler. Cihaz taktırdık o da olmadı. Yalnız benden 50 bin lira ameliyat parası verirsem oğlumun duyabileceğini ve konuşabileceğini söylediler. O yüzden sesimi duyurmak istiyorum. Bir yıl içerisinde bu tedaviyi yaptırmazsak Bayram, ne duyabilecek ne de konuşabilecek" dedi.




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