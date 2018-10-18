AFAD ekiplerinden yüzük operasyonu

Zonguldak'ta AFAD ekipleri, parmağına yüzüğü sıkışan kadının imdadına yetişti.

Kent merkezinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada da yapılan müdahalede yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler başarılı bir çalışmayla yüzüğü kadının parmağından keserek çıkardı. Rahat bir nefes alan talihsiz kadın, ekiplere teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.