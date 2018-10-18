İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD ekiplerinden yüzük operasyonu

Zonguldak’ta AFAD ekipleri, parmağına yüzüğü sıkışan kadının imdadına yetişti.

Zonguldak'ta AFAD ekipleri, parmağına yüzüğü sıkışan kadının imdadına yetişti.


Kent merkezinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada da yapılan müdahalede yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler başarılı bir çalışmayla yüzüğü kadının parmağından keserek çıkardı. Rahat bir nefes alan talihsiz kadın, ekiplere teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.