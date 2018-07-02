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02 Temmuz 2018 15:32

Afgan aile, 7 aydır kayıp evlatlarını arıyor

Afganistan’dan kaçıp Türkiye’ye sığınan Afgan ailesi, 7 ay önce evinden ayrılan bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki Azizullah Özbek’in hayatından endişe duyuyor.

Afgan aile, 7 aydır kayıp evlatlarını arıyor

02 Temmuz 2018 15:32


Golpari Ghorbani ile abisi Azizullah Özbek, 1 yıl önce Taliban baskısından kaçarak Zonguldak’a gelerek, buradan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Alaplı ilçesine gönderildiler. İlçedeki Fatih Mahallesi’nde aylık 300 liraya kiraladıkları iki odalı evde ikamet eden Ghorbani ailesinden Azizullah Özbek (27) 7 ay önce evden çıkarak sonra bir daha dönmedi. Kardeşi Golpari Ghorbani, polise ve jandarmaya giderek ağabeyi için kayıp başvurusunda bulundu. 7 aydır ağabeyinden haber alamayan kız kardeş, ağabeyinin hayatından endişe duyuyor. .


Kendisinin çok fazla Türkçe öğrenemediğini ancak ağabeyinin ileri derecede Türkçe bildiğini Golpari Ghorbani, "Biz Afganistan’dan savaştan kaçtık. Babam bomba patlama sırasında öldü ve annem yaralandı. Ağabeyim de bomba patlama etkisiyle o zamandan beri duyma duygusunu kaybederek yavaş duyuyor. Ağabeyim Azizullah Özbek evin önündeyim diye evden çıktı 7 ay oldu bir daha dönmedi. Onun bulunmasını istiyorum. Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum, Annem evde her gün ağlıyor ve hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.




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