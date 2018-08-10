Ağabeyini kurtarmak için denize giren genç, dalgalar arasında kayboldu

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ferhat Taşdemir ve Gökhan Korkmaz, bir süre yüzdükten sonra dalgalarla boğuşmaya başladı. Ferhat Taşdemir ve Gökhan Korkmaz’ın çırpındığını fark eden Hayrettin Taşdemir (19), kurtarmak için denize atladı. Bir süre yüzmeye çalışan Hayrettin Taşdemir, dalgaların arasında gözden kayboldu. Hayrettin Taşdemir’i sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Ağabey Ferhat Taşdemir ve arkadaşı Gökhan Korkmaz ise vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Deniz polisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait römorklar denizde arama çalışması yaptı. Taşdemir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Ağabeyi Ferhat Taşdemir, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kardeşinin bulunmasını isteyen Ferhat Taşdemir, cep telefonuyla Ağrı’da bulunan ailesini arayarak kardeşinin denizde kaybolduğunu söyledi. Hayrettin Taşdemir’in ağabeyi ve arkadaşıyla 1 ay önce inşaatlarda çalışmak için Ağrı’dan Zonguldak’a geldikleri öğrenildi. Ekipler, Hayrettin Taşdemir’i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.