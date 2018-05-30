Ağaç sevgisi örgü ördürdü

Oluşturulan farkındalık etkinliği vatandaşların büyük ilgisini çekti. Aynı zamanda da cadde üzerinde renkli görüntülere sahne oldu.

Fener Semti’nde Fener İlkokulu öğretmenleri ve velileri tarafından Etwinning çalışmaları kapsamında ağaç sevgisinin kazandırılması için ilginç bir proje hayata geçirildi. Öğretmenler ve velilerin ördükleri yöresel motif süslemeli örgüler ağaçlara giydirildi.

Doğanın ve ağaçların korunmasının amaçlandığı proje, vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Okul müdür yardımcısı Havva Katırcı, olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Ağacı sev ağacı koru kapsamında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizin işbirliği ile yapılmış bir proje. Ağaçları böyle güzel yöresel motiflerle süsleyerek daha güzel görülmelerini, çocukların ağaçlara olan sevgilerini artırmalarını, onlarını sevmelerini amaçlayarak yapılmış. Zonguldak’ta olduğunu sanmıyorum daha önce yoktu, başka illerde duydum. Güzel tepkiler alıyoruz. Hep olumlu tepkiler aldık, ağaçlara dikkat çektik. Ağaçların sevilmesi için güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra da değişik projeler olacak.”

Fener İlkokulu Rehber Öğretmeni Zeynep Erdoğan Çiçek ise “Öncelikle herkese çok ilginç geldi ve dikkat çekti. Bir farkındalık oluşturmuş olduk. Çevreden geçen halk ağaçların önlerinde fotoğraf bile çektiriyorlar. Herkeste bir farkındalık oluşmuş oldu. Sosyal bir çalışma oldu. Okulumuzun İngilizce öğretmeninin öncülüğünde bir çalışmaydı. Ulusal çapta yapılan bir çalışma bu, ilimizde de bu şekilde bir çalışmanın yapılması veya farkındalığın kazandırılması güzel oldu. Öğrencilerimiz aynı şekilde ilginç geldi. Doğayı sevmek konusunda, ağaçlara dikkat çektiler. Halktan da sorular geliyor, bu şekilde de büyük bir farkındalık kazanılmış oldu” diye ifade etti.