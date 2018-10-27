AGD'den gönüllü kan bağışı kampanyası

Anadolu Gençlik Derneği ve Türk Kızılay'ının tüm Türkiye'de "Kan'a Kan, Can'a Can" sloganı adı altında vatandaşları kan başına davet etti.

Zonguldak'ta da AGD Zonguldak İl Başkanı Enes Şenol ve Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Kan'a Kan, Can'a Can" sloganı altında herkesi Soğuksu'da bulunan kan merkezine davet ederek herkesin kan bağışında bulunmasını istedi. Başkan Şenol yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de bugün AGD ve Türk Kızılay'ı olarak 'Kan'a Kan, Can'a Can' sloganı altında kan bağışında bulunuyoruz. Burada bir duyarlılık bir bilinç oluşturmak anlamında bu kampanyaya dahil olmuş oluyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Kızılay'la yapmış olduğu protokol çerçevesinde şubeler nezdinde buna dahil oluyor. Bizlerde ye arkadaşlarımızla beraber Kızılay Şubesi'nin yapmış olduğu bu kampanyaya AGD mensupları olarak katılıyoruz, halkımızı da bu kampanyaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.