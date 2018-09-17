Ahilik kültürü haftası kutlandı

Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun tarafından Zonguldak Atatürk Anıt'ı önüne çelenk sunumu yapıldı. Törene, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Osman Bahar, BKM Müdürü Abdullah Bakır, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, daire müdürleri, esnaf ve öğrenceler katıldı.

Törende konuşma yapan Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, “Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunması ile mümkündür. Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdürmelerindeki sır ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermeleridir. Bu anlayışa göre din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılmıştır. Kimi zengin, kimi fakir olabilir fakat ikisi arasındaki fark fazla olmamalıdır. Ahilik zenginliğe karşı değildir. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara karşıdır. Ahilikte iş ve meslek ahlakı kabul edilmesi mecburi kurallar haline gelmiştir. Ahi birliklerinde mesleki eğitimle genel eğitim ve sosyal hayat iç içedir. Ahilikte yamak, çırak, kalfa ve usta olarak meydana gelen mesleki hiyerarşi, sanat ve meslekte gelişmenin ve yükselmenin de bir gereğidir” dedi.

Konuşmaların ardından, çıraklıktan ustalığa geçenlere kalfalık ve ustalık belgeler takdim edilirken yılın Ahisi seçilen Terzi Cahit Köktürk'e kaftan giydirildi.