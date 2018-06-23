Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet coşkusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet Töreni Anestezi, Eczane Hizmetleri, Odyometri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil Yardım ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programları için saat 10.30’da, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Ameliyathane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ve Optisyenlik Programları için ise 13.30’da Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mezuniyet töreni, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanları, öğretim elemanları ve idari personelleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anestezi, Eczane Hizmetleri, Odyometri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Ameliyathane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ve Optisyenlik Programları Mezuniyet Töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet Töreninde Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun olan Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencisi Nur Banu Gökmen, mezun öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştirdi. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezunları adına konuşan Nur Banu Gökmen “İki yıl önce çıktığımız bu yolu artık sonlandırıyoruz. Yorucu vize ve finalleri geride bırakıyoruz. Bu hüzünlü bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Aslında daha keşfedeceğimiz yerler, yapacağımız işler var” diyerek hem hüzünlü hem gururlu olduğunu ifade etti.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Nur Banu Gökmen’in konuşmasının ardından Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıktı. Konuşmalarına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya emekleri adına şükranlarını sunarak başlayan Doç. Dr. Sibel Koçak, ardından Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik personellerine öğrencileri mesleki anlamda yetiştirmenin yanı sıra bir ekibin parçası olarak paylaşmayı, dayanışmayı ve topluma karşı görevlerini öğrettikleri için teşekkür etti. Doç. Dr. Sibel Koçak velilere ve mezun öğrencilere hitaplarından sonra konuşmalarına “Sevgili kardeşlerim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaş yolda, edindiğiniz mesleki beceriler ile ülkemize ve insanlığa faydalı olmanızı diliyorum. Sizden beklentileri olan aileniz, çevreniz ve koskocaman ülkeniz Türkiye var. Hedefiniz insanlık olsun, Türkiye olsun. Sizleri yaşamınızın yeni dönemine iyi dilekler ve sevgiyle uğurluyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun” diyerek son verdi.

Törenin devamında coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, sağlık alanında eğitim veren Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezun öğrencilerine mesleklerinin önemini hatırlatarak öğütlerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Çufalı, öğrencilere mesleklerinde güler yüzlü olmaları ve din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmadan eşit şekilde yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda aldıkları iki yıllık ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Başarı belgeleri ve hediyelerini Yüksekokul birincisi Nur Banu Gökmen’e Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Yüksekokul ikincisi Özge Beşel’e Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Yüksekokul üçüncüsü Zahra Aslankol’a Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu takdim etti. Ardından tüm mezun öğrenciler Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Erdem Küçük ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Erdoğan eşliğinde meslek andını okudular. Tören mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesiyle ve öğrencilerin büyük bir heyecan ve coşku içinde keplerini fırlatmaları ile sona erdi.