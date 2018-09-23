Ahmet Selçuk ilkan Kdz Ereğli'de hayranlarıyla buluştu

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kitap Fuarının açılışına katılan Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Amfi Tiyatro da konser verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Anayurt yayınları ile birlikte gerçekleştirdiği ve 1 ay sürecek olan Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Amfi Tiyatro da sevenleri ile buluştu.

Sözlerini yazdığı şarkıları okuduğu şiirler ile süsleyen ve ayakta alkışlanan İlkan, sahne performansı ile büyük beğeni topladı.

Konseri Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal eşleri ile birlikte izlerken, Başkan Uysal, konserin anısına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiği İlkan'ı, bir başka organizasyonda tekrar Ereğli'ye davet edeceğini söyledi.

İlkan, konserinin ardından imza günü etkinliği de gerçekleştirdi. İlkan, burada yaptığı açıklamada Ereğli'de ki insanlarla tanışmaktan çok memnun olduğunu ifade etti. İlkan, konuşmalarında şu sözlere yer verdi “ İnsanların gönül sayfalarını açmak beni çok mutlu ediyor, bugün Ereğli'deyim gördüğünüz gibi bire bir konser sonrası çok sevdiğim ve tanışmaktan gurur duyduğum güzel insanlarla beraberiz. Onlar benim şiirimi besleyen güzel yürekler, onların sevgisi bana yüzlerce şarkı yazdırıyor. Bugünde burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyor ve gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.