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07 Ocak 2017 13:00

Ak gençlerden kan bağışına destek

Ak gençlerden kan bağışına destek

07 Ocak 2017 13:00

AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları tarafından 81 ilde ortak düzenlenen "Kanımız feda olsun" kampanyası kapsamında kan verdi.
AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve yönetimi tarafından 81 ilde ortak düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi. Düzenlenen gönüllü kan bağış kampanyası hakkında bilgiler veren AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı çağrısında bulunan Kızılay’a destek olmak adına "Kanımız feda olsun" sloganı ile ortak bir kampanya başlattıklarını bildirdi.
Kızılay ile yaptıkları görüşme sonrasında Türkiye genelinde gençlik teşkilatlarını bu kampanyaya yönlendirdiklerini belirten Onuk, şunları söyledi:
"İstedik ki ’Kanımız feda olsun’ diye kampanyamızı tekrardan hayata geçirelim. Kızılay’la beraber diyoruz ki her damla kanımız için bir can... Türkiye’de bu noktada her şeye hazır olmamız lazım. Bu anlamda biz de arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı yapma kararı aldık. En son kan verdiğimden beri üç ay geçmişti. Arkadaşlarımızı teşvik edebilmek için biz de kan verdik. Bu anlamda Kızılay’ın stoğunda bir azalma var ise katkıda bulunmak için bu kampanyayı gerçekleştirdik."
AK Parti Gençlik Kollarınca Ülke Genelinde, kampanya çerçevesinde bu hafta 100 bin ünite kan bağışında bulunulması hedefleniyor.



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