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23 Kasım 2017 10:35

AK Parti Alaplı ilçe kongre tarihi belli oldu

Zonguldak, Alaplı AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, 2 Aralık Cumartesi Günü AK Parti Alaplı kongresinin yapılacağını söyledi.

AK Parti Alaplı ilçe kongre tarihi belli oldu

23 Kasım 2017 10:35


Alaplı’da yapılacak AK Parti Kongresinde AK Parti Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına yeniden gösterilen Mustafa Yavuz tek aday olarak seçime girecek. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Alaplı’ da kongreye mevcut başkan Mustafa Yavuz ile gidileceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak İl Başkanı Zeki Tosun açıklamasında; "Bugün Partimizin Alaplı İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldık. Bu güne kadar Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçe kongrelerimizi tamamladık ve mevcut Başkanlarımızla yola devam dedik. Merkez ilçe ve Kilimli ilçelerimize Genel Merkezimiz tarafından atama yapılmış olduğundan dolayı kongre yapılmayacaktır. Kozlu’da ise İlçe Başkanlığına Genel Merkezimizce görevlendirme yapıldığından dolayı kongre kararı alınmıştır. Alaplı İlçemizde ise Genel Merkezimizin aday belirleme süreci bugüne kadar devam etmiştir. Bölge Milletvekilimiz Faruk Çaturoğlu’nun uygun görüşü ve tasvibi ile Genel Merkezimizin de onayı ile mevcut İlçe Başkanımız Mustafa Yavuz ile kongreye gitme kararı aldık. Alaplı ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Alaplı ve Kozlu ilçelerimizin Kongrelerini İnşallah 2 Aralıkta birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Tüm AK gönüllüleri ve basın mensuplarımızı kongrelerimize davet ediyorum" dedi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Yavuz, Alaplı ilçe kongresi 2 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Belediye Kültür Merkezi salonunda yapılacak. Bütün halkımızı kongremize bekliyoruz" diye konuştu.




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