AK Parti Alaplı Teşkilatı bayramlaştı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alaplı ilçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayramlaşma programı düzenlendi. Programa; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri ve partililer ve davetliler katıldı. AK Parti teşkilatları olarak milletin derdini çözme noktasında daha fazla gayret göstereceklerini kaydeden Çaturoğlu " Alaplı Gümeli Beldesinde baraj inşaatı devam ediyor. Köylere ishalliye hattı ve arıtma hattı için su birliğimiz var. Su birliğimiz aktif hale getirildi. Ereğli’nin Alaplı’ya yakın köyleri de bu birliğe dahil edilmek suretiyle genişletildi. Bundan sonraki işimiz inşallah ishalliye hattının Devlet Su İşleri tarafından yapılası için Su Birliğimiz müracaatta bulunacak. Böylece her şehir merkezi köylerimiz Ereğli’ye yakın köyler ve Gümeli Beldesi suya kavuşmuş olacak. Hastane inşaatında yer teslimi yapımı yapıldı proje çalışması yapıldı. Mollebey çevre yolu için ikinci ödenek bekleniyor. Mendirek için proje ihalesi yapıldı. Yığılca Alaplı yolunda ihalesi yapıldı askı süresi bitmek üzeredir. Alaplı’da 3 tane okul birden yapılıyor. Ortaokul, İlkokul ve Halk Eğitim Merkezi yapıyoruz. Seneye de yapacağımız okullar var. İnşallah ikili eğitimde tekli eğitime geçecek Alaplı İlçemiz. Dere ıslahları devam ediyor.

Bu millet 15 Temmuz’da hanin darbecilere karşı iman dolu göğsünü siper ederek darbecileri püskürttü.Ama uyanık olmamız lazım, ayakta durmamız lazım su uyur düşman uyumaz demişler.Bugün hep beraber üzülerek görmekteyiz’ki, ana muhalefet partisi liderinin aynen FETÖ’nün ağzıyla konuştuğunu görüyoruz. 15 Temmuzda yazılan kahramanlık destanına bir kontrollü darbe denildiğini o şekilde adlandığını görüyoruz. Ama kontrollü darbe diyenler o darbeye teşebbüs eden proje diyenler belli bir proje içerisinde yürüyüşe geçmiş vaziyetteler. O yürüyüşün 15 Temmuzda İstanbul’da noktalanacak olması manidardır. Buradan ben bütün vatandaşlarımızı uyanık olmaya davet ediyorum. hiç kimse heyecana ve tahriklere kapılmasın halkımız geçmişte olduğu gibi her zaman yine birliğini ve inancını muhafaza ederek her şeyin üstünden geldiği gibi bunu üstesinden de gelecektir." diye konuştu.

Bayramlaşma Programına , AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır , Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, teşkilat başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi.