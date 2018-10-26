AK Parti Çaycuma İlçe Gençlik Kolları Başkanı değişti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Tolgahan Köktürk getirildi.

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, önceki Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karaalp'in iş gereği istifası üzerine gerçekleştiğini söyledi. Bu güne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı; "Atanan değerli kardeşim Tolgahan Köktürk'e yeni görevinde başarılar dilerim. Rabb'im yar ve yardımcısı olsun" dedi.