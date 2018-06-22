AK Parti Çaycuma’da gövde gösterisi yaptı

Yoğun katılımın gerçekleştirtiği mitingde AK Parti gövde gösterisi yaptı.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Cumhuriyet meydanında yapılan en büyük AK Parti mitingi coşkulu kalabalık katılımıyla gerçekleşti. Mitinge katılan; AK Parti Milletvekili Adayı Polat Türkmen, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karaalp ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Suzan Akman ve yönetimi, AK Parti Milletvekili Adayı Metin Selçuk, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, önceki Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, eski Belediye Başkanları, Kurucu İlçe Başkanı ve Milletvekili adayı Bayram Berber, eski İlçe Başkanı ve Milletvekili adayı Bünyamin Bostancı, delegeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz”

Programda ilk olarak konuşan Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi. Tosun konuşmasında “Biz inşallah sizlerle beraber 5-0’ı Zonguldak’ta yapacağız. Karabük, Düzce, Sakarya yapıyor da biz neden yapmayalım. Bizim 5 tane içinizden çıkan birbirinden kıymetli milletvekili adaylarımız var. İnşallah bu sefer 5’ini birden Ankara’ya yollayacağız. Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. 24 Haziran seçimleri bugüne kadar yaptıklarımızın hayata geçmesi, perçinleşmesi çok önemli. Şurada iki günümüz kaldı. Çaycuma’dan, Zonguldak’tan bütün bölgelerimizden AK Parti’nin bugüne kadar aldığı en fazla oyu alarak, Ankara’da kıymetli vekillerimizin daha güçlü temsil etmesi konusunda, Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği vermeniz için sizlerden Pazar günü sandıkları patlatmanızı istiyorum” dedi.

"Pazar günü beklediğimiz özlem sona erecek"

Ardından konuşan AK Parti Çaycuma Milletvekili Adayı Ahmet Çolakoğlu ise coşkulu kalabalığa seslenerek 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi. Çaycuma’dan yüzde 70 oy alacaklarını söyleyen Çolakoğlu, “16 yıldır AK Parti ile beraber Türkiye yola devam ediyor. Şahlanıyor Zonguldak, şahlanıyor Çaycuma; hep beraber Ankara’dayız, hep beraber meclisteyiz. 16 yıldır özlemle bekliyordunuz, içimizden Çaycuma’nın evladı, 83 köyünde bütün mahallelerinde, halkın arasından olsun diye. Artık Ahmet Çolakoğlu listede, artık Çaycuma zamanı gelmiştir. Meclise gittiğimiz zaman, sandıktan çıkan yüzde 70 oyu görünce Cumhurbaşkanımız ne diyecek biliyor musunuz? Helal olsun Saltukova’ya, helal olsun Filyos’a, helal olsun Perşembe’ye, helal olsun Nebioğlu’na, Çaycuma Ahmet Çolakoğlu’na sahip çıkmış diyecekler. Olmayacak duaya size amin dedirtmeye çalışıyorlar. Müsaade etmeyeceğiz. Çaycuma’ya çok hizmetler yaptık, inşallah bu Pazar günü beklediğimiz özlem sona erecek ve daha çok hizmet yapmaya devam edeceğiz. Filyos Projesine inanmıyorlardı, onlar palavra diyorlardı. Herhalde Filyos’un yolunu bilmiyorlar, Filyos Limanı nerede bilmiyorlar. Gitsinler o bölgede görsünler, araçlar arı gibi çalışıyor, gemiler arı gibi çalışıyor. Türkiye’nin en büyük limanı Filyos şehrimizde şuan yapılıyor. Ama yeterli mi yetmez. Cumhurbaşkanımız geldi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geldi, mega endüstri sanayi bölgesi Filyos bölgesimizdir. Biz Ankara’ya gittiğimiz zaman bu Çaycumalı kardeşinizin en büyük görevi ne olacak biliyor musunuz? Mega endüstri sahibi bölgesi Filyos’da fabrikaların kurulması, bacaların tütmesi olacak. Neler yaptınız diyorlar ya; bunu da AK Parti yapacak başkası yapamaz. Havaalanımız başladı, çalışıyor. İnşallah orayı güçlü bir şekilde oluşturarak yurt içi seferler açacağız. Ama duracağız mı durmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu seçim Türkiye’nin istikbal ve istiklal mücadelesidir"

24 Haziran seçimlerinde Çaycuma’dan çok yüksek bir oy beklediklerini ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, “Devir farklı bir devir, kırılma devri. 24 Haziran çok önemli bir seçim. Seçimlerin üstünde bir seçim. Türkiye’nin istikbal ve istiklal mücadelesidir. Esaretten kurtulma zamanıdır. Onun için şunu istiyorum. Varsın Zonguldak’tan CHP’nin 2 tane milletvekili olmasın. Örnek verecek olursak 110 tane milletvekili yerine olsun 98 tane. Ne olur? Düzce’de, Karabük’te, Sakarya’da yok. CHP Partisi ortadan mı kalkıyor! İktidar olamayacağınıza göre, bırakın bizim hedeflerimiz var. Biz yerli arabayı Filyos endüstri bölgesine götüreceğiz. Sadece arabada en az çalışacak 20 bin kişi, arkasından bakın çalışacak belki 100 bin dolaylı insanımız olacak. Tarihi değiştiren noktalara bir bakarsanız, bunlar ancak büyük liderler sayesinde, karizmatik liderler sayesinde toplumlara dönüştürerek ancak o büyük dönüşümleri sağlar. İşte tarihte bir çağ açıp, bir çağ kapatan Osmanlı’nın Padişahı Fatih Sultan Mehmet’ten bir başlarsın ve diğerlerinden çıkarsın. Cumhuriyet tarihine geldiğimiz zaman imparatorlukların kapandığı dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’te böyle karizmatik bir liderdi ve bize Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet etti. Toplumu dönüştürdü. Dünya ile rekabet edecek hale getirdi. Arkasından Celal Bayar, İsmet İnönü. Eksiği, noksanı olabilir insanların ama büyük liderler ancak dönüşümleri sağlayan liderlerdir. İşte sıra geldi, o büyük lider dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan’a Şimdi Dünya’da toplumunu değiştirip, dünya ile rekabet edecek seviyeye götürebilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyor" şeklinde konuştu.