AK Parti Çaycuma’ya teşekkür ziyaretinde bulundu

Çaycuma’da yoğun kalabalıkla karşılanan AK Parti Milletvekilleri ve heyeti, karşılamaya gelen her vatandaşla tek tek el sıkışıp, selamlaştılar.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ziyarette bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Burhan Onuk ve Züleyha Arıman, Zonguldak AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, Gökçebey İlçe Belediye Başkanı İsmet Karcı, Çaycuma AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları ve AK Parti Kadın Kolları yönetimi, Gökçebey AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Karadağ, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve çok sayıda muhtar, vatandaşlar Öğretmenler Evi’nin bahçesinde buluştu.

Öncelikle teşekkür konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı yaptı. Ardından Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal yaptı. Akabinde AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Burhan Onuk ve Züleyha Arıman’da söz alarak teşekkürlerini sundu.

Ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar; Çaycumalılara, bizden desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim diyerek sözlerine devam etti. Ancak seçim sürecinin içerisinde birileri Çaycumamız da 2 milletvekilimiz olsun diye propaganda yaptılar. Çaycuma’dan 2 milletvekili değil, alın size 3 tane milletvekili. Ve biliniz ki artık her ay burada hep birlikte olacağız” dedi.

Yoğun tezahüratlar altında konuşmasına başlayan AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, “16 yıldır bizler birçok süreçlerden geçtik. Bazen iniş oldu, bazen çıkış oldu ama hep beraber AK Parti davasında, Recep Tayyip Erdoğan davasından ve yolumuzdan hiçbir zaman ayrılmadık ve bugün bizlere nasip oldu. Ve biz artık 3 milletvekilimizle beraber, il başkanımızla beraber, belediye başkanlarımızla beraber halkın hizmetinde olan teşkilat mensuplarıyız. Ramazan Bayramında dedik ki 24 Haziran’da bir bayram daha olacak ve bu bayram Çaycuma’da olmadı sadece, Zonguldak’ta olmadı sadece, Türkiye’de de olmadı; bu bayram Bosna Hersek’te de oldu, Tunus’da da oldu, Filistin ve Gazze’de oldu. Yani bu bayram mazlumların gönlünde oldu. Birileri diyordu ki, hayal kuruyorlar, ikinci tur olacak diye. Onların o hayalleri kursağında kaldı. Ben bu bağlamda da Milliyetçi Hareket Partisi’nde(MHP) ki kardeşlerimize, Büyük Birlik Partisi’nde(BBP) ki kardeşlerimize de ayriyeten çok çok teşekkür ediyorum. 83 köyümüzde, 5 beldemizde, Çaycumamız da yüksek bir oy oranıyla çıktı. Muhtarlarımız; ‘biz hizmeti AK Parti’den aldık, biz hizmeti Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık’ dediler ve hep beraber çalıştılar. Bu esnada emeği geçen muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. 16 yıldır bizim özlemimiz Çaycuma’dan milletvekili çıkarmak değildi. 16 yıldır özlemimiz dünya lideri olmaktı. 2023 yılına Recep Tayyip Erdoğan ile ulaşmaktı. Yıl 2018 inşallah 2023’e AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan’la beraber gireceğiz. Değerli Çaycumalılar, kısa bir zaman sonra yerel seçimlerimiz var. 5 tane beldemizde AK Partili belediye başkanıyla yola devam dememiz lazım. Çaycuma’da artık AK Partili bir başkanla yola devam dememiz lazım. Onun için kısa bir zamanımız var. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Çaycumamız da çok güzel işlere imza atacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerine son verdi.

Programda son olarak konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “24 Haziran çok önemli dedik, Allah’a şükür ki zafere ulaştık. Burada en büyük pay Çaycuma’nın, sizler bunu başardınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz desteklerle Türkiye ortalaması üzerinde oy aldık. Bizim de Ankara’ya verdiğimiz sözlere karşı kara çıkartmadınız” dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekillerine, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen kendi ve muhtarlarının adına çiçek takdim etti.