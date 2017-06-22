AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Kılıçdaroğlu’na yüklendi

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı tarafından Alaborina Restoran’da iftar programı düzenlendi. Programa AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar’ın yanı sıra partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “2001 yılında bir yola çıktık. Yolculuk yapmaya başladık. 2001 yılından beri sürdürdüğümüz bu yolculuk esnasında şu ana kadar 12 seçim geçirdik. Referandumlar, yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler olmak üzere 12 seçim geçirdik. Bu 12 seçimde milletimiz AK Parti’ye olan teveccühünü asla eksik etmedi. Biz millete yüzümüzü dönük olarak siyaset yaptığımız sürece; hep milletin desteğini almaya devam edeceğiz” dedi.

“Milletimiz o gece ölümü öldürüp sokaklara indi”

15 Temmuz darbe kalkışmasının başarılı olması halinde Türkiye’nin hain terör örgütleri ve çeteler tarafından işgal edileceğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Bu ülkeye hizmet noktasında hayatını feda etme pahasına, kefeninin giyerek yola çıkan kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü her kademede kesmeye çalıştılar. İşte bunların en korkuncu ve en sinsi olanı 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain FETÖ darbe girişimiydi. Eğer o darbe girişiminde darbeciler başarılı olabilseydi, ülkemiz hain terör örgütleri, çeteleri tarafından işgal edilecekti. Ama millet olarak önümüze Recep Tayyip Erdoğan’ın düşmesiyle, liderliğini bir kez daha ortaya koymasıyla milletimiz o gece ölümü öldürüp sokaklara inmesiyle, biz darbecilerin darbelerini püskürtmek suretiyle bir kez daha bu millet, vatanı için, bayrağı için, ezanı için kıyama kalkmak suretiyle darbecilere gerekli cevabı verdi. Bundan dolayı milletimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Saklanması gereken sırları ifşa etti”

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun saklanması gereken sırları ifşa ettiği için vatana ihanetten ceza aldığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi.

Milletin oyuna gelmeyeceğini ifade eden Ataş, şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, partisinin bir milletvekilinin ceza alması neticesinde İstanbul’dan Ankara’ya adalet yürüyüşü yapıyor aklı sıra. Şimdi ben sizlere soruyorum; Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş yapmasına vesile olan ceza almış olan milletvekili, neden dolayı yargılandı ve ceza aldı? Devletin sırlarını yurt dışına ve yurt içine sızdırmak suretiyle; saklanması gereken sırları ifşa ettiği için yani vatana ihanet ettiği için yargılandı ve ceza aldı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu vatana ihanet edenlerle birlikte bu yolculuğu yapmaya kalkıyorsa millet bunun hesabını tabii ki soracaktır. Milletimiz oyuna gelmeyecektir. Milletimiz artık gerçekleri gördü. Bu ülkenin hayrına kimler çalışıyor, zararına kimler çalışıyor yıllardan beri de bunları gördü. Gördüğü için AK Parti’yi iktidarda tutmaya devam ediyor. Gördüğü içinde CHP’yi yüzde 25’in üzerine çıkmamaya mahkum ediyor. Biz bugüne kadar vatana ihanet edenlerle birlikte olmadık. Hep milletimizle birlikte olduk. Milletimiz ne dediyse biz onu yaptık. Milletimiz ne istediyse onu yapmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de bütün arzumuz ve gayemiz sadece milletimiz için, bayrağımız, vatanımız, devletimiz için. Hayatımızı ortaya koymak suretiyle bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için bütün gücümüzle çalışmaya azmetmişiz ve gayret edeceğiz. Çünkü bizim kurucu genel başkanımız bu millet için hayatını nasıl ortaya koymuşsa onun yol arkadaşları olarak bizler de hayatımızı bu millet için feda etmeye her zaman hazırız. Bizim birliğimizi bozmak isteyenlere rabbim fırsat vermesin. Ülkemiz üzerinde hesap yapmak isteyenleri, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen ne kadar yurt içi ve yurt dışı hain terör örgütleri varsa onların planlarını Cenab-ı Hak başlarına çevirsin.”

Gecede Mustafa Ataş ve Hacı Turan’a madenci heykelinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.