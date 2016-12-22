AK Parti Halep’teki Müslümanlar için kampanya başlattı

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Yönetimi tarafından Halep’te mağdur olan Müslümanlar için yiyecek kampanyası başlatıldı.

Halep’te yaşananlara sessiz kalmadıklarını belirten AK Parti Zonguldak Merkez ilçe yönetimi yiyecek kampanyası başlattı. AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, “Başlattığımız kampanya ile Halep’teki kardeşlerimize soğuk kış şartlarında en azından yiyecek anlamında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek istedik. Bir çuval unun karşılığı 60 TL’dir” dedi.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı olarak Halep’teki kardeşlerimiz için un kampanyası başlattıklarını söyleyen Karaduman, “Teşkilat olarak başladığımız bu kampanyayı çevremizdeki arkadaşlarımızda desteklediler. Halep’teki kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Zonguldak’tan Halep’e bir yardım eli uzatmak için bu kampanyayı başlattık. Kampanyamız 15 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.



“Halep’te on binlerce mağdur Müslüman kardeşimiz var”

Bir çuval un ’un karşılığı 60 TL’dir. Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız olursa teşkilatımıza gelerek destek verebilirler. Halep’te binlerce mağdur olan kardeşlerimiz var. Bizlerde Zonguldak’tan yapacağımız yardımla bu soğuk kış şartlarında Halep’teki kardeşlerimizin en azından yiyecek anlamında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek istedik. İnşallah bu niyetlerimiz hasıl olur ve yapacağımız yardım ihtiyaç sahiplerine ulaşır.

Bu anlamda kampanyamızı yürütüyoruz ve destek vermek isteyen vatandaşlarımızı merkez ilçe teşkilatımıza gelip yardımcı olabilirler. Kampanyamız tamamlandıktan sonra kamyonla un çuvallarımızı oradaki bir fırına ekmek yapılması için göndereceğiz. Un çuvallarını kamyon ile gönderirken yardım yapan arkadaşlarımızı da çağıracağız. İnşallah yapacağımız yardımlar yerine ulaşır” dedi.