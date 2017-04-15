Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 15:57

AK Parti heyeti "Hayır" standında karanfil dağıttı

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı tarafından yarın yapılacak halk oylaması öncesi halka karanfil dağıttı.

AK Parti heyeti

15 Nisan 2017 15:57

Gezi sırasında CHP tarafından kurulan hayır lokma standına da uğrayan partililer CHP’li kadınlara karanfil verdi.


AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman ve partililerle beraber Gazipaşa Caddesinde halka karanfil dağıttı. CHP tarafından Gazipaşa Caddesi üzerinde kurulan hayır lokma standına uğrayan AK Partili grup CHP standına uğrayarak partililere karanfil dağıtırken CHP’li partililer ise AK Partili gruba lokma ikram etti. Etkinlik sonunda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "16 Nisan’a sayılı saatler kaldı. Bugün teşkilatımızla beraber Zonguldaklı kardeşlerimize hem karanfil takdim ettik hem de selamlaştık. İşin sonuna geldik inşallah yarın Zonguldak ve tüm Türkiye’de Türkiye’nin ve milletin istediği olacak. Bütün Türkiye 17 Nisan sabahı güzel bir şekilde uyanacak istikrarın olduğu, ekonomisinin canlı olduğu bir Türkiye’de uyanacağız. Yaklaşık 2 aydır teşkilatlarımızla beraber sahalardayız. İnşallah bunun mükafatını yarın halkımız bize verecektir. Ben bütün Zonguldak halkını yarın sandıklara davet ediyorum. Bu çok önemli katılım ne kadar çok olursa demokrasi şöleni o kadar çok olur" dedi.


Referandum öncesi halka karanfil dağıtımı sırasında CHP standına uğrayarak partililere karanfil verdiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “CHP standına uğradık. Onlarda lokma dağıtıyorlarmış Hayır dedikleri lokmadan bizler aldık kendilerine karanfillerimizi dağıttık. Demokrasinin güzelliği bu hep beraber birlik beraberliğimiz ülke menfaatleri doğrultusunda herkesin birdir. İnşallah 17 Nisan sabahı mutlu güzel bir Türkiye sabahına uyanmak dileğiyle saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
19
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:14
  • Güneş :06:04
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!