AK Parti heyeti "Hayır" standında karanfil dağıttı

Gezi sırasında CHP tarafından kurulan hayır lokma standına da uğrayan partililer CHP’li kadınlara karanfil verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman ve partililerle beraber Gazipaşa Caddesinde halka karanfil dağıttı. CHP tarafından Gazipaşa Caddesi üzerinde kurulan hayır lokma standına uğrayan AK Partili grup CHP standına uğrayarak partililere karanfil dağıtırken CHP’li partililer ise AK Partili gruba lokma ikram etti. Etkinlik sonunda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "16 Nisan’a sayılı saatler kaldı. Bugün teşkilatımızla beraber Zonguldaklı kardeşlerimize hem karanfil takdim ettik hem de selamlaştık. İşin sonuna geldik inşallah yarın Zonguldak ve tüm Türkiye’de Türkiye’nin ve milletin istediği olacak. Bütün Türkiye 17 Nisan sabahı güzel bir şekilde uyanacak istikrarın olduğu, ekonomisinin canlı olduğu bir Türkiye’de uyanacağız. Yaklaşık 2 aydır teşkilatlarımızla beraber sahalardayız. İnşallah bunun mükafatını yarın halkımız bize verecektir. Ben bütün Zonguldak halkını yarın sandıklara davet ediyorum. Bu çok önemli katılım ne kadar çok olursa demokrasi şöleni o kadar çok olur" dedi.

Referandum öncesi halka karanfil dağıtımı sırasında CHP standına uğrayarak partililere karanfil verdiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “CHP standına uğradık. Onlarda lokma dağıtıyorlarmış Hayır dedikleri lokmadan bizler aldık kendilerine karanfillerimizi dağıttık. Demokrasinin güzelliği bu hep beraber birlik beraberliğimiz ülke menfaatleri doğrultusunda herkesin birdir. İnşallah 17 Nisan sabahı mutlu güzel bir Türkiye sabahına uyanmak dileğiyle saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.