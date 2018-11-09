AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “31 Mart seçimlerine hazırız”

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve il yönetimi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Tosun, belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinin 5 Kasım itibariyle başladığını ve 12 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini söyledi. Sözlerine Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. Yıldönümünde Rahmet, minnet ve hürmetle anarak başlayan Başkan Tosun, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi İl Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımla birlikte sizlerle olmak, 5 Kasım 2018 tarihinde başlayan adaylık süreci hakkında sizlere bilgi vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sözlerime başlamadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. Yıldönümünde Rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. AK Parti Genel Merkezimiz 31 Mart 2019 yerel seçim takvimini açıklayarak, 5 Kasım 2018 tarihinde Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeliği aday adaylığı başvuru sürecini başlatmıştır. Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuruları 5 Kasım Tarihinde başlayıp 12 Kasım Pazartesi günü sona erecektir. Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için 5 Kasım tarihinde başlayan başvurusu süreci 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. Bu süreç içerisinde parti teşkilatlarımız Cumartesi ve Pazar günü de açık olacak ve başvuruları almaya devam edecektir. Büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylarımız başvurularını bizzat yazılı olarak Genel Merkezimize veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlığımıza yapacaktır. İlçe ve belde belediye başkan aday adaylarımız başvurularını bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza veya İl Başkanlığımıza iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarımıza yapacaktır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliklerine aday başvuruları bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hep ilklere imza atmış bir parti olmuştur. Bu günde bu ilklerden birine daha imza atıyoruz. Adaylık başvuruları İnternet üzerinden yapılarak büyük bir kâğıt israfının önüne geçilmiş olacaktır. Aday adaylarımız aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formlarını E-BAŞVURU yöntemiyle doldurarak istenilen eklerle birlikte sistemle aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurularını gerçekleştirilecektir. Adaylık başvurularının kesinleşmesi için aday adaylarımız bizzat ilgili teşkilata gelerek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacak. Bu yapılmadığı taktirde adaylık başvuruları işleme konulmayacaktır. E-Başvuru yöntemiyle adaylık başvurusunda bulunamayan aday adayları İlgili teşkilata gelerek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir. Yapılan tüm bu işlemlerin ardından teşkilatlarımız adaylık başvurusunu yapanlara alındı belgesini imzalı ve mühürlü olarak verecektir" dedi.

Aday adaylarının adaylık ücretleri belli oldu

31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerinde AK Partiden aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenler için ücretlerin belli olduğunu ifade eden Başkan Tosun, “31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde partimizden Belediye Başkanlıkları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerine aday adayı olmayı düşünenler Nüfusu 100 binin üzerinde olan İl Belediye Başkan adaylığı için 5 bin TL, İl Başkanlığı hesabına, Nüfusu 50 bin ile 200 bin arası olan ilçe belediye başkan adaylıkları için 2 bin 500 TL, Nüfusu 50 binden az olan ilçelerde Belediye Başkan Adaylıkları için bin 500 TL, Belde Belediye Başkan adaylığı için bin TL, İlçe Başkanlıkları hesabına yatıracaklardır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi aday adaylıkları için 500 TL İlçe Başkanlıkları hesabına yatırılacaktır. Kadın aday adaylarımız belirtilen tutarların yarısı, yüzde 40 ve üzeri engelli aday adayları ise belirlenen tutarın yüzde 4 oranında oranın da ücret yatıracaklardır. Adaylık başvurusunda bulunacak kişilerin partimiz üyesi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Milletvekillerimizin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri akrabaları seçim çevresinden, il ve ilçe başkanlarımızın birinci ve ikinci derece kan ve sıhri akrabaları da il veya ilçe başkanının görev yaptığı yerden aday olamazlar. Adaylık başvurusunda bulunan aday adayları görev yaptığı siyasi parti yönetim kademelerinden, YSK tarafından açıklanan Kanunla belirlenmiş görevlerde bulunan başvuru sırasında bu görevlerinden istifa etmiş olmaları zorunludur” dedi.

“Temayül internet üzerinden yapılacak”

31 Mart Yerel Seçimler öncesi genel merkez tarafından 18 Kasım Pazar günü saat 10:00 -16:00 arası internet üzerinden E- temayül yoklaması yapılacağını ifade eden Başkan Tosun, “AK Parti olarak yerel seçimlerde aday belirleme Merkez yoklaması ile yapılacak olup, Genel Merkezimiz 18 Kasım 2018 Pazar günü 81 il ve tüm ilçelerde saat 10.00-16.00 arasında internet üzerinden E-temayül yoklaması şeklinde yapacaktır. Başvuru sürecinde olduğu gibi temayül yoklamasında da bir ilki gerçekleştirerek, sandık usulü değil, internet ortamından teşkilat mensuplarımızın aday adayları hakkında E- E-temayül yoklamasına katılacaktır. Genel Merkezimiz tarafından yapılacak bu uygulama belki bundan sonra yapılacak olan genel ve yerel seçimde Elektronik ortamda oy kullanılması yolunu açacaktır” dedi.

“31 Mart seçimlerine hazırız”

31 Martta yapılacak olan seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, AK Parti İl Yönetimi ve ilçe teşkilatlarımızla ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliği, özverili çalışmayı, Halkımızla kucaklaşmayı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de göstereceğiz. Hem il yönetimimiz, hem de ilçe ve belde yönetimlerimiz olarak seçimlere hazırız. Aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından Köy temsilcilerimizle, Mahalle yönetimlerimizle, Belde Teşkilatlarımızla, İlçe Teşkilatlarımızla, Gençlik kollarımızla, Kadın Kollarımızla ve İl Yönetimimizle birlikte kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle, köy köy gezerek Zonguldak'ımızın makus tarihini yenip, Belediyemizi AK Kadrolarla ve AK Hizmetlerle buluşturacağız” şeklinde konuştu.