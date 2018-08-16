AK Parti ilçe başkanı kazayla kendisini vurdu

Olay Alaplı ilçesine bağlı Bölge Trafik Kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz (50) aracına oturduğu sırada üzerinde kendisine ait olan silah ateş aldı. Kendi tabancasından çıkan kurşunla karın boşluğundan yaralanan Yavuz’un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 sağlık görevlileri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz’un hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.