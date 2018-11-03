AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek'in acı günü

Zonguldak'ın Devrek İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek uzun zamandır hasta olan annesi Fahriye Kelebek hayatını kaybetti. Uzun zamandan bu yana tedavi gören anne 69 yaşındaki Fahriye Kelebek için Merkez Ulu Camide cenaze töreni düzenledi. Düzenlenen cenaze namazına; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, diğer ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kelebek'in cenazesi Marazlar Mevki Aile Kabristanına defin dildi.