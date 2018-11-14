Ak Parti Kadın Kolları 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Valilik önünden başlayan yürüyüş Diyabetliler Derneği önünde son buldu. Yürüyüşe; AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, Diyabetliler Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, STK Temsilcileri katıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Diyabet, zamanında bir iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluk yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı tip iki diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası diyabet federasyonu verilerine göre dünyada 425 milyon diye bitti yetişkin vardır, bu demektir ki her 11 kişiden biri diyabet hastasıdır. Diyabet açısından risk grupları birliğini hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta başta kalp krizi, bebek etmez, göz sorunları, ayak yaraları ve Ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu vesileyle diye bütün verdiği zararların neler neler olduğunu mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için bu etkinlikte gerekli birinci oluşturmasını diliyoruz."