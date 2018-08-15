AK Parti Kdz. Ereğli ilçe yönetimi açıklandı

Ereğli ilçe teşkilatının yeni yönetimi ilçe Başkanı Fatih Çakır tarafından açıklandı.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’ın milletvekili aday adaylığı için istifa edip, seçimlerin ardından yeniden göreve atanması sonrası yeni yönetim kuruluda oluşturuldu. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır tarafından genel merkez ve il başkanlığına sunulan ve onaylanan listede yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Fatih Çakır, Yakup Akkaya, Hasan Aksoy, Hüseyin Alagöz, Sakin arslan, Yahya Çakır, Aslı Çevik, Emine Çolak, Derya Demiriz, Yücel Dirican, Ferşat Doğan, Sebahattin Doğdu, Gamze Karanfil Azman, Halil Kırtay, Takup Köroğlu, Murat Küçük, Faruk Özertan, Bayram Özkayıkçı, Fatma Öztrürk, Nusret Burak Öztürk, Talip Semiz, Uğur Sezer, Osman Şahin, Tasin Tanyıldız, Hüseyin Fahri Uzun.

Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İl Başkanlığımız ve genel merkezimiz tarafından yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde Ereğli ilçe yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. Yeni yönetimin Ereğlimize, Zonguldakımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.