Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:59

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe yönetimi açıklandı

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe yönetimi açıklandı

15 Ağustos 2018 13:59

Ereğli ilçe teşkilatının yeni yönetimi ilçe Başkanı Fatih Çakır tarafından açıklandı.


Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’ın milletvekili aday adaylığı için istifa edip, seçimlerin ardından yeniden göreve atanması sonrası yeni yönetim kuruluda oluşturuldu. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır tarafından genel merkez ve il başkanlığına sunulan ve onaylanan listede yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Fatih Çakır, Yakup Akkaya, Hasan Aksoy, Hüseyin Alagöz, Sakin arslan, Yahya Çakır, Aslı Çevik, Emine Çolak, Derya Demiriz, Yücel Dirican, Ferşat Doğan, Sebahattin Doğdu, Gamze Karanfil Azman, Halil Kırtay, Takup Köroğlu, Murat Küçük, Faruk Özertan, Bayram Özkayıkçı, Fatma Öztrürk, Nusret Burak Öztürk, Talip Semiz, Uğur Sezer, Osman Şahin, Tasin Tanyıldız, Hüseyin Fahri Uzun.


Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İl Başkanlığımız ve genel merkezimiz tarafından yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde Ereğli ilçe yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. Yeni yönetimin Ereğlimize, Zonguldakımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç