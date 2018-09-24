AK Parti Kdz. Ereğli'de aşure dağıttı

Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Muharrem ayı nedeniyle Pazaryeri girişinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ereğli ilçe teşkilatı tarafından pazaryeri girişinde vatandaşlara aşure dağıttı. Programa Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, parti yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Muharrem ayının hicri takvimin ilk ayı olduğunu ve bu nedenle vatandaşlara aşure dağıttıklarını vurguladı. Çakır konuşmasında “Bu ayın ve bundan sonraki ayları bol ve bereketli geçmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Hicri yılbaşında hüzünlerimiz var, mutluluklarımız var. Muharrem ayı dediğimiz ayımız Allah'ın ayı diye geçer; 10 tane peygamberimize o müjdenin verilmiş olduğu bir aydır. Ama aynı zamanda da Kerbela'yı hüznü bize hatırlatır; resulullah efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın torunu Hz. Hüseyin'i ve 72 arkadaşının da şehit olduğu bir aydır. Onları da buradan rahmetle yad ediyoruz. Bugün teşkilatımızla özellikle kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte hafta günü olması münasebetiyle hem Pazar esnafımıza tek tek bizler dağıtım yapacağız hem pazarda alışveriş yapan vatandaşlarımıza da aşure ikram etmiş olacağız diyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da konuşmasında; düzenlenen etkinlikten dolayı Ak Parti teşkilatı üyelerini kutlayarak, “etkinliğin yeri de anlamlı. Her Pazartesi günü burada pazarımız olur. Hem esnafımıza hem de burada alışveriş yapan vatandaşlarımıza aşure ikramında bulundukları için kendilerini tebrik ediyorum. Etkinliğin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara ve pazaryeri esnafına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.