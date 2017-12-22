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22 Aralık 2017 17:25

AK Parti Kozlu İlçe Yönetimi, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

AK Parti Kozlu İlçe Başkanlığına seçilen Ahmet Gören, yönetimi ile birlikte Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı ziyaret etti.

AK Parti Kozlu İlçe Yönetimi, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

22 Aralık 2017 17:25

İlçe Başkanı Gören ve Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, konuşmalarında ‘birlik beraberlik’ mesajını paylaştılar.


Kozlu belediye başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Ahmet Gören, “Bundan sonraki süreçte tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve teşkilatımızın tüm mensupları ile birlikte el ele, yan yana olacağız ve bu güzide ilçemiz Kozlu’ya hizmet etme yolunda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tesisleşmenin ve modern bir kent olma yolunda ve ekonomisine katkı sağlayacak, ilçemizin çehresini değiştirecek, her türlü projede bize ne düşüyorsa, sizlerin yanında olacağız. Bölgenin parlayan yıldızı Kozlu’muzu inşallah layıkıyla hep birlikte inşa edeceğiz. Bizi kabulünüz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Kerim Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Öncelikle başta İlçe Başkanımız Ahmet Gören ve yönetimini tebrik ediyorum. Önümüzdeki günler çok daha güzel olacak. İnşallah hep beraber kardeşlik ve birlik beraberlik içinde 2019 yılındaki seçimleri de başarılı bir şekilde bitireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız çok önemli. İnşallah Kozlu’muzun daha da güzelleşmesine hep beraber katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi belediye başkanı yol, duvar, korkuluk yapmaktan ibaret değildir. Biz halkımızın acısını, sevincini, derdini tasasını paylaşıyoruz. Bizi seçenler hizmetkar olarak seçti, biz de hemşehrilerimizin hizmetkarı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Nazik ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Görevinizde başarılı olacağınıza kalpten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.


Daha sonra karşılıklı sohbet şeklinde devam eden ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.




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