Kdz. Ereğli AK Parti İlçe Teşkilatı ile Seçim Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Milletvekili adayı Polat Türkmen, önceki dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan, İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri , , Milletvekili aday adayı Fatih Çakır, Adem Öztürk, Niyazi Özcan ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Pembeciler, Bakırlık, Rüşanlar, Osmanlar ve Yaraşlı Yörük köy sakinleriyle bir araya geldi. Köy ziyaretlerinde bir çok vatandaşlar tarafından alkışlarla Milletvekili adayı Türkmen ve partililer karşılandı. Türkmen, miting havasında geçen köy ziyaretlerinde şunları kaydetti;

“Sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidara gelmesiyle Zonguldak ve Ereğli’de bir çok yenilikler kazandırıldı. Yine kazandıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bizler daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Onun için birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. İstikrarın devam etmesini istiyoruz. Fitne fesadı bizler yok ediyoruz. Bizler Ülkemizin bölünmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Tam desteğinizi bekliyoruz. Bizler Ülkemizin daha da gelişmesini istiyoruz. Daha seri bir şekilde çalışacağız. Tersaneleri, Alacaağzı kömür işletmesini hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak ve Ereğli’ye geldiğinde TTK’ya 1500 işçi alımı müjdesi verdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ereğli’nin milletvekili benim dedi. Bu çok büyük bir şanstır. İnşallah Filyos projesi hayata geçirerek yerli araba fabrikasını oraya kurarız. Bölgemizin işçi istihdam sorununu böylelikle çözmüş olacağız. Biz inanın küçük hesaplarla uğraşmıyoruz. İstikrarın devam etmesi çok önemli. Bizler sizlerin hep yanında olmaya devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili adayı Türkmen, Partililerle birlikte vatandaşlarla görüşmesini toplu hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladı.