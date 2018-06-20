AK Parti, Nebioğlu çıkartması yaptı

Çolakoğlu’na; İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri eşlik etti. Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan’ın karşılamasıyla meydan da toplanıldı.

“Vakit Nebioğlu vakti, vakit Çaycuma vakti”

Konuşmasına başlayan Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan; “Biliyorsunuz 2014’de AK Parti’ye geçmeden önce Sayın Köksal Toptan, Sayın Özcan Ulupınar, Ertan Candan partiye geçişim sırasında sizler büyük bir güç olarak bizlere destek vererek, yanımızda oldunuz. Bu güçle Nebioğlu’nun 25 yıllık hayali olan Tarım Meslek Lisesi’nin yapılmasının temelleri atıldı. Üstüne 100 kişilik yurt yapmak üzere, şuan da eğitim-öğretime açtık. İlk seramızdaki ürünleri yemeye başladık. İkinci seramızı da yapıyoruz. 2014 yılı seçimlerinde Nebioğlu Tarım Meslek Lisesi açacağımızı dediğimizde, kimse bize inanmadı. Seçim gecesi sabahlara kadar konuşup gazete dağıttılar. Dağıtan kişileri sizde çok iyi biliyorsunuz. Şuan da bazıları milletvekili adayı. Ne dediler, Ertan Aydoğan yalan söylüyor, buraya Tarım Meslek Lisesi yapılamaz dediler. Çünkü iş yapmaya niyeti olmayan geçmiş dönemde CHP’de Nebioğlu’nun nüfusu 10 binden aşağı olduğu takdirde Nebioğlu’na bir şey yapılamaz deyip, kestirip atıyorlardı. O günkü dönem de Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu ‘Onlar konuşur AK Parti yapar’ ve Nebioğlu’nda bu lisenin temelleri atılarak 25 yıllık hayali gerçekleştirmiş olduk. Geçmiş dönemde ki ilçe başkanımız Vedat Emeksiz, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin’i getirmişti. Nebioğlu’na gölet yapılmasıyla ilgili o gün Bşk.Yard. Mehmet Ali Şahin, Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nü aradı ve Nebioğlu gölet inşaatı yatırım programına alındı. İçimizden biri olan Ahmet Çolakoğlu Pazar günü milletvekili olduktan sonra bu önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde madenler göletimiz faal duruma geçecek, sulu tarıma bölgemizde geçilecektir. Biz bu 5 yıllık dönem içerisinde birçok insanın hayalindeki projeleri gerçekleştirdik. Nebioğlu’na 3 hekimlik aile sağlığı merkezi yaptırdık. Birçok ilçede sentetik spor sahası bulunmazken Nebioğlu beldemizde soyunma odalı 500 kişilik tribüne sahip sentetik spor sahası inşaatı başladı. Arıtma tesisimiz ihaleye edilmek üzere. Akabinde yaptığımız işler çok. Ne demiştik biz ‘dışarıdan gelenlerin alkış tutacağı, içinde yaşayanların gurur duyacağı bir kent yapacağız’ dedik. Biz bu projeleri Çaycuma’dan yanımızda bir milletvekili olmadan yaptık. Ama önümüzdeki süreç içerisinde bu bölgeyi karış karış bilen Sayın Ahmet Çolakoğlu ile birlikte güç bulacağız. Son 5 yıldır İşKur toplum yararına çalışma programı kapsamında birçok arkadaşımızı iş sahibi yaptık ve yine bir müjde vermek istiyorum! Yarın sözleşmesini imzalıyoruz. Beldemizde yeniden 30 kişilik alım kura ile yapılacaktır. Sözlerimi sonlandırırken her zaman dediğim gibi ‘vakit Nebioğlu vakti, vakit Çaycuma vakti’ diyorum. Çünkü Sayın Vekilimiz Çolakoğlu, Çaycuma ve çevresini karış karış bilen birisidir. 16 yıldır iktidardan beri bir tane milletvekili çıkartamadık. Ama şükürler olsun ki önümüzdeki bu süreçte Çolakoğlu’yla bu sıkıntımızı giderdik, bu bizim şansımızdır. AK Parti’ye ve Ahmet Çolakoğlu’na büyük desteklerinizi bekliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için çalışıyoruz”

Ahmet Çolakoğlu 24 Haziran seçim günü halktan desteklerini istedi. Çolakoğlu, "Yaklaşık 30 gündür sahadayız. Halkın bize büyük bir teveccühü var bizde bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak’ için çalışıyoruz. İnşallah 24 Haziran’da bu seçimden de alnımızın akıyla çıkacağız. Mührü tekrar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a basmalarını istedi. 16 yıldır bu tuzaklara müsaade etmediysek inşallah 24 Haziran’da sizlerin desteği ile bunlara müsaade etmeyeceğiz. Ben bize verdiğiniz desteklerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum” diyerek halkın isteklerini dinledi.

Öte yandan doğum günü dolayısıyla Ahmet Çolakoğlu’na doğum günü pastası kesildi.