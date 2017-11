AK Parti "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" Forumu

Toplantı ile Zonguldak’ın ekonomik beklentileri ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırılacak.

AK Parti Genel Merkezi tarafından illerin ekonomilerinin nabzını tutmak, beklentileri ve talepleri ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak için 81 ilde gerçekleştireceği toplantılardan ilki Zonguldak’ta başladı. AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı 24. Dönem Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı’nın katılımı ile iki oturumda gerçekleştirilecek toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakan Sarıbaş yaptı. İlk oturuma AK Parti teşkilatı, belediye başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun yaptı. Tosun, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’nun ilkine buradan başlıyoruz. Bakanımız Cevdet Yılmaz beyin selamlarını iletiyorum. Üniversitemizden destek aldık. Başkanlarımızla burada öğleye kadar yapacağımız toplantımızı sürdüreceğiz. Öğleden sonra da tekrar Zonguldak’ın dinamikleri olan iş adamlarıyla, ticaret odası başkanlarıyla, kalkınma ajansının katıldığı, kent konseyinin katıldığı, Zonguldak’ın ekonomisine yön veren kuruluşların ve kişilerin katıldığı bir toplantı yapacağız" diye konuştu.

AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı 24. Dönem Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, "Bu yapmış olduğumuz çalışma basından da takip ettiğiniz gibi 81 ilde gerçekleştirilecek. Şehirlerin ekonomik beklentileri forumu kapsamında bugün burada sizlerle bir araya geldik. Büyük ve zengin bir ülke olan Türkiye’nin her yöresinin kendine özgü bir yapısı ve her şehrin birbirinden farklı ekonomik ihtiyaçları bulunuyor. Şehirlerin mevcut durumlarına göre şekillenen yatırımlar ise bu ihtiyaçların karşılanmasında hayati bir önem taşıyor. Şehir ekonomileri çalıştayının amacı ekonomi işler başkanlığı olarak düzenlemekte olduğumuz bu çalıştay şehirlerin ekonomik beklentileri, Türkiye’de son 15 yılda 81 ilde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan tüm yatırımlar, bu yatırımların düzeyi ve yatırımların hayata geçmesinin önündeki engellerin neler olduğunu yerinde tespit edip Türkiye ekonomisi üzerinde mikro düzeyde incelemeler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

2019 seçimleri öncesinde her ilin fotoğrafı çekilecek

AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı 24. Dönem Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, 2019 seçimleri öncesinde her ilin sanayiden eğitime fotoğraflarının çekilerek hükümetten öncelikli beklentilerini ön plana çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı. Türkiye çapında yapılacak olan toplantıları değerlenidren Fındıklı, şöyle dedi:

"Her ilin sanayiden, tarıma, turizmden eğitime kadar fotoğraflarını çekerek geçmişte yapılan ve hala memnuniyet duyulan işlerin, inşa sürecinde olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını, yatırımları ve vatandaşın hükümetten öncelikle beklentilerini ön plana çıkartmayı amaçlıyoruz. Üç aşamalı olarak bu projeyi yürüteceğiz. Birinci aşamada ilk ayağını teşkilat mensuplarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda partimizin illerdeki temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Ve her ilin mecut siyasi ve sosyo ekonomik durumu nezdinde ihtiyaç duyduklarını masaya yatırıyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. İkinci olarak iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz toplantıda, şehirlerde ekonomiyle ilgili kesimlerin görüşlerine yer vereceğiz. Ortak hedef ve politikaların belirlenmesinde ilgili paydaşların görüşlerini almak ve verimli sonuçlar elde etmek bizim için oldukça hassas bir konu. Bu yüzden şehirlerin ekonomik ihtiyaçlarını sektörel bazda ve en detaylı şekilde ele alarak mevcut durumu görünür kılmak istiyoruz. Üçüncü aşamada anket çalışmalarıyla halka direk bizim dışımızda yapılacak yüzyüze anketlerle her ilin ekonomik perspektifini ve önceliklerini, en birinci ağızdan görmek ve duymak istiyoruz. Şehirlerin ekonomik beklentileri forumunda şehir bazlı bir ihtiyaç beklenti çalışması yapılarak Türkiye ekonomisinin makro düzeyde gösterdiği başarılı performansın görünürlüğün ve etkisi somut bir şekilde artırılacaktır. Bunda ülke ekonomisi adına ciddi önem taşıyan şehirlerin ekonomiye ivme kazandıracak simge yatırım ihtiyaçları gün yüzüne çıkacaktır. Vatandaşlarımızın kendi illerinde hangi yatırımı veya projeyi görmek istediğini öğrenecek olmamız en temel kazanımlarımızdan birini oluşturuyor. Bu çalışmaların her bir şehir ekonomisinde beklentilerinin karşılanacağına dair vatandaşlar üzerinde pozitif bir algı oluşturacak olması 2019 seçimleri öncesinde büyük bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerin gerçekleşeceği 2019 yılına kadar 81 ilde ulaşabildiğimiz tüm vatandaşların ekonomik taleplerini ortaya çıkartmayı görev, bu taleplere yanıt vererek seçmenlerimizin memnuniyetini sağlamayı da kendimize hedef kıldık. Dolayısıyla 2019 yılı için hedeflediğimiz Türkiye ekonomisinin yol haritasında şehir ekonomileri önemli bir adım olarak önümüzde duruyor. Türkiye çapında gerçekleştireceğimiz toplantılar ve halkla yüzyüze anketlerle 2019 seçimlerine güçlü bir hazırlık yaparak seçmen ve parti arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğiz. Seçim öncesinde seçmenlerin beklentilerini ve taleplerini önceden belirleyerek seçmenlerin yaşadıkları şehirlerden, ulusal ekonomik gelişmeyi yerel bazda hissetmelerini sağlayacağız. Bİzi diğer partilerden ayıran ve farklı kılan politikalarımızın halkın beklentilerine göre şekillendirip, uygulayan bir parti olmamızdır."