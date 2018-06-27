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27 Haziran 2018 15:50

AK Parti teşekkür gezilerine devam ediyor

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve beraberindekiler teşekkür gezileri kapsamında Kilimli ’de partililerle buluştuAK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun Milletvekili adayları Züleyha Arıman ve Burhan Onuk ile birlikte il yöneticilerinin de katıldığı teşekkür gezilerinin 2.

AK Parti teşekkür gezilerine devam ediyor

27 Haziran 2018 15:50

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve beraberindekiler teşekkür gezileri kapsamında Kilimli ’de partililerle buluştu


AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun Milletvekili adayları Züleyha Arıman ve Burhan Onuk ile birlikte il yöneticilerinin de katıldığı teşekkür gezilerinin 2. gününde Kilimli ilçesinde partililerle buluştu. Vatandaşlarla tek tek el sıkışan milletvekilleri 24 Haziranda yapılan seçimlerde destek veren vatandaşlara teşekkür etti.


AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve beraberindekiler Kilimli İlçe ziyaretinin ardından Kozlu İlçesinde teşkilatla bir araya geldi.




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